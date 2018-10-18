"Gatorros"

Cadela resgata e amamenta gatinhos no interior de Guarapari

Pretinha, a cadela, retirou os quatro filhotes da chuva e tem amamentado e cuidado deles
Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 15:16

A cadela Pretinha adotou quatro filhotinhos recém nascidos da gata Rânia Crédito: Nerli de Andrade
A cadela chamada de Pretinha teve filhotes há cerca de quatro meses, que foram doados para conhecidos. Na madrugada de terça-feira (16) para quarta-feira (17), foi a gatinha Rânia que teve quatro filhotinhos. Mas por essa ela não esperava: mesmo sem ter abandonado os gatinhos recém-nascidos, a cadelinha acabou tomando os filhotes e tem cuidado e até amamentado.
O caso aconteceu em um sítio localizado em Andana, interior de Guarapari, e deixou tanto a dona dos pets, a agricultora Jociene de Andrade Nunes, quanto o irmão dela, o agente de portaria Nerli de Andrade, intrigados. Nerli conta que a irmã brinca com a situação.
"A cadela, que teve os filhotes há quatro meses, parece ter adotado os quatro 'gatorros'. Eles até mamam na Pretinha. A cadela não deixa a Rânia (a gata) cuidar dos gatinhos. Minha irmã brinca que o mundo está perdido", conta Nerli, rindo.
Nerli completa que, depois que a gata teve os filhotes, eles estavam se molhando com a chuva no local em que estava, e foi aí que Pretinha resgatou os gatinhos e os levou para a garagem. A gata não abandonou os filhotes, mas não consegue se aproximar porque Pretinha impede.
"Estou boba com o caso até agora. Morro de rir quando vou ver a Pretinha com os filhotes", conta Jociene e diz ainda que os filhotes são xodós da filha, de 4 anos, e que pretendem ficar com eles.

