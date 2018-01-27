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Negócio

Cade aprova compra da Eco101 pela Ecorodovias

Antes do negócio, a Ecorodovias já tinha 58% das ações representativas do capital social da Eco101. Agora, a empresa passa a deter 100%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 01:08

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 01:08

Trecho da BR 101 em Anchieta Crédito: Eco101 | Divulgação
Menos de um mês após anunciar que deixaria de fazer parte da sociedade da Eco101, o grupo capixaba Centaurus obteve nesta sexta-feira (26) o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para vender sua parte no consórcio para a Ecorodovias, que controlava a concessionária com 58% das ações.
O grupo capixaba Centaurus  composto pelas empresas Coimex, Águia Branca, A. Madeira, Urbesa/Arariboia, Tervap e Contek  e o grupo gaúcho Grant Concessões detinham, juntos, 42% das ações da Eco101. A saída dos grupos foi anunciada no dia 28 de dezembro. Na ocasião, informaram que deixavam a sociedade em um movimento natural de mercado.
Nesta sexta-feira (26), o Cade divulgou que aprovou sem restrições a compra da participação dessas empresas por parte da Ecorodovias. O órgão econômico considerou que a operação não acarreta prejuízos ao ambiente concorrencial.
Além disso, informou que a operação ocorre em mercado regulado, inclusive quanto a seus preços, cuja forma de reajuste é pré-definida no contrato de concessão, o qual também prevê as formas de controle e fiscalização pelo poder concedente e a proibição de transferência de controle acionário do concessionário sem prévia anuência da ANTT (agência fiscalizadora).
Agora, R$ 46,65 milhões serão pagos pela Ecorodovias aos dois grupos. Como o Centaurus detém 27,5% do total de ações da Eco101, as empresas que dele fazem parte devem dividir R$ 30,5 milhões proporcionalmente ao número de ações que cada uma possui. Já o Grant Concessões, que possui 14,5%, deve ficar com R$ 16,1 milhões.

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