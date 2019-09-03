Cachorro do Porto de Capuaba ganha colete de segurança

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 23:57
- Atualizado há 6 anos
O cachorro mais famoso do Porto de Capuaba, o Alemão, apareceu desfilando um novo look pelos terminais. Assim como os funcionários do local, agora ele possui seu próprio de segurança.
O colete, que é um equipamento usado para proteção individual, principalmente em ambientes com pouca visibilidade, permite que o usuário seja visto a uma distância de até 300 metros.
Alemão mora há mais de um ano e meio no Porto de Capuaba, em Vila Velha. Assim como outros cães, ele vive pelos terminais portuários, até porque a área é grande e difícil de ser controlada por completo pelos responsáveis. Indo e vindo pela redondeza, o cachorrinho quase albino, característica que motivou o nome escolhido pela Guarda Portuária, sempre volta para o Porto.
Apesar do Alemão considerar o lugar como casa, a área portuária não é adequado para animais. Por isso, ele precisa de um lar e está disponível para a adoção.
"A Codesa já realizou ações de encaminhamento dos cães, especialmente para castração, vacinação e vermifugação visando adoção", disse a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), responsável pelo porto.
Segundo os funcionários que tomam conta do cachorro, apesar do porte grande, ele é dócil e sempre acaba em desvantagem nas brincadeiras com cães menores. Além disso, Alemão é muito esperto e carinhoso.
Quem tiver interesse em dar um abrigo para o alemão pode entrar em contato pelo Instagram do cachorro @alemaodoporto. Lá também é possível conferir fotos do dia a dia do animal e a amizade com os portuários.
