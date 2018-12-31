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Prova em Janeiro

Cachoeiro ganha curso de Medicina

Justiça dá aval para Multivix abrir curso no Sul do Estado, após dois anos de conflito

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 19:00
Prédio em Cachoeiro, no bairro Independência, onde vai funcionar o curso Crédito: Divulgação | Multivix
Quem busca fazer vestibular para o curso de Medicina no Sul do Estado poderá contar este ano com 100 vagas abertas pela Faculdade Multivix, em Cachoeiro de Itapemirim. Esta é a primeira faculdade da área na região, com inscrições abertas para as provas já a partir de amanhã.
Em 2014, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação de um curso de Medicina pela Multivix em Cachoeiro, mas a decisão foi questionada na Justiça pela faculdade Emescam, alegando ausência de oferta de programas de Residência Médica. Na ocasião, médicos e funcionários da Emescam fizeram um protesto na porta da Justiça Federal, em Vitória, exigindo a suspensão do edital.
Na última sexta-feira (28), porém, o aval da Justiça Federal para a abertura do curso pela Multivix foi publicado no Diário Oficial.
Segundo o diretor executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, a estrutura e o quadro de professores do curso estavam prontos havia dois anos, aguardando apenas a autorização, somando um investimento de R$ 4 milhões.
A comissão do MEC visitou a sede e ficou impressionada com a qualidade dos laboratórios, acervo de livros, equipamentos e com o corpo docente, diz Penina.
INSCRIÇÕES
Quem pretende se inscrever para o vestibular de Medicina da Multivix em Cachoeiro deve se apressar. As inscrições começam nesta quarta-feira (2) e vão até o dia 9 de janeiro pelo site da instituição. A prova está marcada para o dia 15 de janeiro, pois as aulas estão previstas para o início de fevereiro.
Ao todo são 100 vagas, sendo 50 para o primeiro semestre de 2019 e mais 50 para o segundo semestre, com chamadas pela classificação do candidato.
Serão médicos formados para atender a população necessitada que precisa de Medicina de qualidade. O objetivo é democratizar o serviço de saúde. Hoje temos 10 salas de aulas, 10 laboratórios completos para Medicina montados e estruturados. Tudo pronto para funcionar, enfatizou o diretor executivo. A GAZETA não conseguiu contato com a Emescam.

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