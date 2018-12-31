Cachoeiro ganha curso de Medicina

Prédio em Cachoeiro, no bairro Independência, onde vai funcionar o curso Crédito: Divulgação | Multivix

Quem busca fazer vestibular para o curso de Medicina no Sul do Estado poderá contar este ano com 100 vagas abertas pela Faculdade Multivix, em Cachoeiro de Itapemirim. Esta é a primeira faculdade da área na região, com inscrições abertas para as provas já a partir de amanhã.

Em 2014, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação de um curso de Medicina pela Multivix em Cachoeiro, mas a decisão foi questionada na Justiça pela faculdade Emescam, alegando ausência de oferta de programas de Residência Médica. Na ocasião, médicos e funcionários da Emescam fizeram um protesto na porta da Justiça Federal, em Vitória, exigindo a suspensão do edital.

Na última sexta-feira (28), porém, o aval da Justiça Federal para a abertura do curso pela Multivix foi publicado no Diário Oficial.

Segundo o diretor executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, a estrutura e o quadro de professores do curso estavam prontos havia dois anos, aguardando apenas a autorização, somando um investimento de R$ 4 milhões.

A comissão do MEC visitou a sede e ficou impressionada com a qualidade dos laboratórios, acervo de livros, equipamentos e com o corpo docente, diz Penina.

INSCRIÇÕES

Quem pretende se inscrever para o vestibular de Medicina da Multivix em Cachoeiro deve se apressar. As inscrições começam nesta quarta-feira (2) e vão até o dia 9 de janeiro pelo site da instituição . A prova está marcada para o dia 15 de janeiro, pois as aulas estão previstas para o início de fevereiro.

Ao todo são 100 vagas, sendo 50 para o primeiro semestre de 2019 e mais 50 para o segundo semestre, com chamadas pela classificação do candidato.