Buscas por alpinista capixaba são suspensas no Monte Fitz Roy

, amigos, familiares e internautas que seguem Mr. Bean no Instagram enviam energias positivas e estão na torcida para que a dupla seja encontrada bem e com vida. O último post de Leandro foi há sete dias e tem um total de 475 likes e cerca de 71 comentários. "Bora, irmão. Estamos aqui aguardando notícias. Temos certeza que irá conseguir. Você é um guerreiro, estamos te esperando aqui embaixo", disse Débora Nasciutti.