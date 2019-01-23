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Argentina

Buscas por alpinista capixaba são suspensas no Monte Fitz Roy

As informações foram repassadas ao Gazeta Online diretamente por um amigo de Fabrício e confirmadas por uma rádio local da Argentina

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 21:34

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 jan 2019 às 21:34
Monte Fitz Roy Crédito: Reprodução
As buscas pelo alpinista capixaba e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Fabrício Amaral, de 42 anos, e pelo mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean, que estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) no Monte Fitz Roy, estão suspensas. As informações foram repassadas ao Gazeta Online diretamente por um amigo de Fabrício e confirmadas por uma rádio local da Argentina.
De acordo com o bombeiro Fábio Fabre, de 32 anos, que é amigo próximo e parceiro de escalada de Fabrício, a procura precisou ser interrompida porque um dos socorristas sofreu um grave acidente, caindo de mais de 20 metros de altura, além das condições climáticas, que estão desfavoráveis no momento. A rádio Cambalache FM informou ao Gazeta Online que ventos de 90 quilômetros por hora também impediram a continuação das buscas.
Conforme noticiamos anteriormente, amigos, familiares e internautas que seguem Mr. Bean no Instagram enviam energias positivas e estão na torcida para que a dupla seja encontrada bem e com vida. O último post de Leandro foi há sete dias e tem um total de 475 likes e cerca de 71 comentários. "Bora, irmão. Estamos aqui aguardando notícias. Temos certeza que irá conseguir. Você é um guerreiro, estamos te esperando aqui embaixo", disse Débora Nasciutti.
Fabrício Amaral, 42 anos, estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta, conhecido como Mr Bean Crédito: Arquivo Pessoal

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