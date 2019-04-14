Home
>
Grande Vitória
>
Buracos e desníveis incomodam frequentadores do calçadão de VV

Buracos e desníveis incomodam frequentadores do calçadão de VV

Esses são alguns dos problemas encontrados na orla das Praias da Costa e de Itapõa. Idosos e pessoas com dificuldade de locomoção são os que mais sofrem com os buracos pelo caminho