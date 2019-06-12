Home
BR 101: inquérito é aberto e PC diz que motorista tem curso vencido

Em nota, a corporação informou que as investigações já apontaram que o condutor "está com o curso necessário para condução de veículo com carregamento de pedras vencido"