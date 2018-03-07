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Trânsito

BR 101 é liberada em Ibiraçu após retirada de bloco de granito

Segundo informações da Eco101, que administra a via, a empresa responsável pela carreta iniciou o processo de retirada da pedra por volta das 14 horas

Publicado em 07 de Março de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 20:18
BR 101, em Ibiraçu, ficou interditada na manhã desta quarta-feira (7) após granito cair de carreta Crédito: Internauta Vinícius Oliveira
Por volta das 17h10 da tarde desta quarta-feira (7), o trecho que estava interditado no quilômetro 215, na BR 101, foi liberado. A via estava bloqueada por conta de um bloco de granito que caiu de uma carreta nesta manhã. 
Segundo informações da Eco101, que administra a via, a empresa responsável pela carreta iniciou o processo de retirada da pedra por volta das 14 horas. 
Por conta da interdição, um desvio chegou a ser feito no trecho para aliviar o tráfego.
> Carreta com bloco de granito tomba na BR 101, em Ibiraçu
"CORAÇÃO QUASE SAIU PELA BOCA!"
O acidente, que aconteceu no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quarta-feira (7), causou um tremendo susto em quem passava pelo local. Por volta de 5h30, uma carreta que transportava granito tombou, e segundo um passageiro do ônibus que seguia atrás do veículo, quase provocou outro acidente. Com a queda da pedra de granito, o motorista do coletivo precisou se virar nos 30, como contou Natal Aguiar, de 45 anos.
Natal era o passageiro do ônibus, que tinha cerca de 35 passageiros. Ele seguia de Aracruz para o trabalho, na Vale. "Foi horrível. Meu coração quase saiu pela boca".
Natal contou que todos dentro do ônibus ficaram muito assustados, mas ninguém se feriu.

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