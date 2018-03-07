BR 101 é liberada em Ibiraçu após retirada de bloco de granito

O acidente, que aconteceu no quilômetro 215 da, em Ibiraçu, na manhã desta quarta-feira (7), causou um tremendo susto em quem passava pelo local. Por volta de 5h30, uma carreta que transportava granito tombou, e segundo um passageiro do ônibus que seguia atrás do veículo, quase provocou outro acidente. Com a queda da pedra de granito, o motorista do coletivo precisou se virar nos 30, como contou Natal Aguiar, de 45 anos.