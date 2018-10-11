BR 101: acidente deixa uma pessoa ferida na Serra

Um motociclista ficou ferido após colidir contra uma carreta no quilômetro 264 da BR 101, na Serra, próximo ao posto de combustíveis BKR, na tarde desta quinta-feira (11). A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido à colisão, uma pista no sentido Vitória está interditada.
Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e estão no local para atender a ocorrência.