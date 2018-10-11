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Acidente

BR 101: acidente deixa uma pessoa ferida na Serra

Vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves mas não há informações sobre o estado de saúde dela; devido ao acidente, uma pista do quilômetro 264, no sentido Vitória, está interditada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 20:15

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 20:15

Acidente na BR 101, na Serra, próximo ao posto BKR Crédito: Reprodução | Google Maps
Um motociclista ficou ferido após colidir contra uma carreta no quilômetro 264 da BR 101, na Serra, próximo ao posto de combustíveis BKR, na tarde desta quinta-feira (11). A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido à colisão, uma pista no sentido Vitória está interditada.
Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e estão no local para atender a ocorrência.
> Acidente interdita parcialmente a Terceira Ponte

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