BR 101: a cada três radares, um não funciona

Crédito: Fernando Madeira

Nove dos 26 radares instalados ao longo da BR 101 não estão funcionando por conta de questões burocráticas. Cinco deles estão sem instalação de energia elétrica e os demais aguardam aprovação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outros 17 equipamentos estão funcionando.

No caso dos radares sem ligação elétrica, a Eco101 , concessionária que administra a via no Estado, explicou que pediu à EDP Escelsa que fizesse as instalações necessárias desde o início do ano. No entanto, sete meses depois, o serviço não foi concluído.

A EDP Escelsa se justifica e informa que fez a ligação da energia elétrica nas solicitações em que as instalações atendiam os requisitos técnicos e de segurança adequados, ou seja, nos locais que permitiam a execução do serviço. No entanto, sobre os equipamentos restantes a distribuidora disse que aguarda aprovação e documentação da parte do cliente (Eco101) para o devido prosseguimento.

PRF

Outros quatro radares na BR 101 estão desligados pois ainda não foram homologados pela PRF. Questionado, o órgão respondeu por meio de nota que fez uma inspeção técnica nos equipamentos para avaliar se todos os pontos atendem as leis de trânsito e não causam confusão ao motorista.

A partir disso, foi enviado um relatório à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pedindo a melhoria de sinalização onde foi considerado necessário. Foi demandado ainda outro estudo para avaliar a nova situação da sinalização.

Apesar de terem sido questionadas pela reportagem, nem a EDP, nem a Eco101, ou a PRF disseram quando essas questões serão sanadas para que os radares funcionem.

RISCO

Sem os equipamentos funcionando corretamente não há como flagrar motoristas conduzindo acima da velocidade permitida nesses locais. Pela rodovia eu vejo bastante veículo passando em alta velocidade. Isso é muito complicado porque tem muito acidente grave de trânsito, conta o mecânico Edivaldo Sicute Ferreira, 45 anos, que passa diariamente pela BR 101.

O aposentado João Vital de Souza, 64 anos, que também circula muito pela rodovia, diz que, com radar ou sem radar, respeita a velocidade máxima da pista. No entanto, ele acredita que nem todos agem assim. Uns amigos meus já comentaram comigo que tem radar que não está funcionando. Eu respeito a velocidade, mas não sei se os outros respeitam, diz.

LOCALIZAÇÃO

A reportagem perguntou para a Eco101 e a EDP Escelsa sobre a localização dos radares que estão desligados, mas a informação foi recusada. Segundo a concessionária que administra a BR 101, os locais não são revelados por questão de segurança. A velocidade máxima deve ser respeitada em qualquer trecho da BR-101, independente da presença do equipamento no local, afirmou por meio de nota. A Eco101 garante que há sinalização na pista avisando os motoristas sobre a fiscalização eletrônica.

Já a EDP Escelsa afirmou que não poderia fornecer a localização dos radares pois não pode divulgar informações de seus clientes.