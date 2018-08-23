BR 101: a cada três radares, um não funciona

Nove dos 26 radares instalados ao longo da BR 101 não estão funcionando por conta de questões burocráticas. Cinco deles estão sem instalação de energia elétrica e os demais aguardam aprovação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outros 17 equipamentos estão funcionando.
No caso dos radares sem ligação elétrica, a Eco101, concessionária que administra a via no Estado, explicou que pediu à EDP Escelsa que fizesse as instalações necessárias desde o início do ano. No entanto, sete meses depois, o serviço não foi concluído.
A EDP Escelsa se justifica e informa que fez a ligação da energia elétrica nas solicitações em que as instalações atendiam os requisitos técnicos e de segurança adequados, ou seja, nos locais que permitiam a execução do serviço. No entanto, sobre os equipamentos restantes a distribuidora disse que aguarda aprovação e documentação da parte do cliente (Eco101) para o devido prosseguimento.
PRF
Outros quatro radares na BR 101 estão desligados pois ainda não foram homologados pela PRF. Questionado, o órgão respondeu por meio de nota que fez uma inspeção técnica nos equipamentos para avaliar se todos os pontos atendem as leis de trânsito e não causam confusão ao motorista.
A partir disso, foi enviado um relatório à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pedindo a melhoria de sinalização onde foi considerado necessário. Foi demandado ainda outro estudo para avaliar a nova situação da sinalização.
Apesar de terem sido questionadas pela reportagem, nem a EDP, nem a Eco101, ou a PRF disseram quando essas questões serão sanadas para que os radares funcionem.
RISCO
Sem os equipamentos funcionando corretamente não há como flagrar motoristas conduzindo acima da velocidade permitida nesses locais. Pela rodovia eu vejo bastante veículo passando em alta velocidade. Isso é muito complicado porque tem muito acidente grave de trânsito, conta o mecânico Edivaldo Sicute Ferreira, 45 anos, que passa diariamente pela BR 101.
O aposentado João Vital de Souza, 64 anos, que também circula muito pela rodovia, diz que, com radar ou sem radar, respeita a velocidade máxima da pista. No entanto, ele acredita que nem todos agem assim. Uns amigos meus já comentaram comigo que tem radar que não está funcionando. Eu respeito a velocidade, mas não sei se os outros respeitam, diz.
LOCALIZAÇÃO
A reportagem perguntou para a Eco101 e a EDP Escelsa sobre a localização dos radares que estão desligados, mas a informação foi recusada. Segundo a concessionária que administra a BR 101, os locais não são revelados por questão de segurança. A velocidade máxima deve ser respeitada em qualquer trecho da BR-101, independente da presença do equipamento no local, afirmou por meio de nota. A Eco101 garante que há sinalização na pista avisando os motoristas sobre a fiscalização eletrônica.
Já a EDP Escelsa afirmou que não poderia fornecer a localização dos radares pois não pode divulgar informações de seus clientes.