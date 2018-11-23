Itaparica

Boto-cor-de-rosa é encontrado morto em praia de Vila Velha

O animal, que foi encontrado na Praia de Itaparica, já estava em adiantado estado de decomposição

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 23:31

Redação de A Gazeta

O animal foi encontrado morto na Praia de Itaparica Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Um boto-cor-de-rosa foi encontrado por morto na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (22). O animal já estava em adiantado estado de decomposição. 
De acordo com a prefeitura do município, os guarda-vidas Rodrigo Cravo, Sol Reboledo e Max de Jesus visualizaram um boto boiando por volta das 16 horas. A equipe retirou o animal da água e o encaminhou para o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
O boto é da espécie golfinho-de-dentes-rugosos, de nome científico Steno bredanense. É um animal comum no litoral capixaba e muito dócil, segundo o órgão. A causa da morte será analisada.
