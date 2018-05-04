Bola de Neve: no reduto boêmio de Vitória, igreja tem prancha no altar

Conhecido por ser o mais famoso reduto boêmio do Espírito Santo, o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, abriga bares, restaurantes e boates e é uma referência para capixabas e turistas que buscam descontração e azaração. Mas desde dezembro de 2017, a região ganhou um "point" curioso que tem reunido jovens com intenções um pouco distintas dos vizinhos da boemia: eles estão ali para louvar a Deus.

São participantes da igreja Bola de Neve, que foi fundada em 1999 em São Paulo e chegou ao Estado no ano 2007. Responsável por iniciar a religião aqui, o pastor Júnior Piccinini, de 35 anos, contou sobre a formação da entidade religiosa, a prancha de surfe que serve de altar e a mais nova unidade da Bola de Neve na capital capixaba.

Quando surgiu a igreja Bola de Neve e por que esse nome?

A Bola de Neve surgiu em São Paulo, em 1999, através de um grupo de jovens da igreja Renascer que se juntaram para fazer algo pensando no público mais jovem. Inicialmente era algo pequeno, e que tinha por finalidade ir crescendo, como uma bola de neve mesmo, por isso o nome.

E por que a igreja usa uma prancha no lugar do altar?

Antes as reuniões eram em casa, mas esse grupo conseguiu customizar um espaço dentro de uma loja de surf. Só que lá não tinha um púlpito para colocar a Bíblia e eles pegaram então duas cadeiras e colocaram uma prancha de surf em cima. Eles eram jovens, surfistas, e tinha tudo a ver. Então foi daí que surgiu a ideia. Mas há igrejas, por exemplo, que não têm a prancha como altar. Tem cidade na Bahia, que não é litorânea, que usa uma bicicleta no lugar da prancha. Isso varia, não é uma imposição usar da prancha de surf. Eu dou o exemplo de um elefante. Você pode pintar esse elefante da cor que você quiser, você só não vai sair das linhas, da forma dele. A gente faz essa relação.

O que prega a igreja Bola de Neve?

A Bola de Neve prega a palavra. A diferença não é a palavra, é como a gente apresenta a palavra. Muitas pessoas só querem se sentir amadas e não julgadas. Só queremos levar amor. A Bíblia é a mesma, mas existem formas de levar esse amor ao outro. E nós queremos transformar vidas, sem culpas, sem acusações, para que estas pessoas sintam amadas por Deus.

Quando a Bola de Neve chegou ao Espírito Santo?

Eu conheci a igreja em 2000, quando eu ia para a Praia de Maresias-SP. Foi lá que eu encontrei Jesus. Eu sou goiano, mas passei minha infância no Espírito Santo. Depois me mudei para São Paulo e vivi por 17 anos lá. Voltei em 2017 e iniciei os trabalhos da Bola de Neve aqui, em Vila Velha.

Quantas unidades há no Estado?

Temos unidades em Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Nova Venécia, duas em Vila Velha, esta que abrimos em Vitória, recentemente, e temos ainda trabalhos em Santa Teresa e São Mateus.

E no Brasil todo?

Há 300 igrejas espalhadas pelo Brasil. A Bola de Neve está em todas as capitais do país e em algumas cidades do interior. Há também igrejas no exterior. Haiti, Rússia, Uruguai, EUA, Argentina, Índia, Peru...enfim está se espalhando pelo mundo todo.

Como se tornar um pastor?

A Bola de Neve tem como missão formar os pastores dentro da igreja, com a vivência, com o crescimento ali no dia a dia. A intenção não é trazer alguém de fora, é formar as pessoas que a gente tem aqui.

Jovens são público-alvo?



Sim, temos mais jovens na igreja, mas temos senhoras também. E faz tempo que o esteriótipo de surfistas não é uma verdade absoluta. Temos surfistas, claro, mas tem gente que pratica outros esportes, como a corrida, e gente que não faz esporte. Vem quem se identifica com a palavra.

A Bola de Neve escolheu o Triângulo das Bermudas, reduto de bares e boates em Vitória, de forma intencional?

A ideia é levar uma opção para as pessoas. Jesus não ficou preso na sinagoga, parado, ele caminhou, foi onde os pescadores estavam, levou luz onde havia treva. Mas não estamos aqui para julgar. Não condenamos ir a um bar, em uma boate, nada disso. Só queremos levar a palavra às pessoas, transformar vidas. Não viemos para o Triângulo para confrontar e sim para acrescentar. A gente sabe que tem muito jovem que está perdido, nas drogas, na bebida. Isso, quando a gente chega no sábado, às 6h da manhã, na igreja, a gente encontra muitos jovens perdidos pelas ruas dali. E todos eles podem também ter esta outra opção de louvar, de escutar a palavra de Deus.

A igreja tem seu intuito espiritual, mas tem tem seu lado social. Temos encontros que ajudam as pessoas a fazer currículos, na recolocação profissional, a gente tem um apoio a estas pessoas. A Bola de Neve procura ter também este lado social, além, claro, da prioridade que é o espiritual.

Cultos em Vitória

Endereço: Selimo Vieira Gomes, 38, Triângulo das Bermudas Praia do Canto.