Home
>
Grande Vitória
>
Boato sobre combate ao mosquito da dengue: cloro em ralo é ineficaz

Boato sobre combate ao mosquito da dengue: cloro em ralo é ineficaz

A melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do Aedes Aegypti, eliminando água parada; especialista explica que Pyriproxyfen, um inseticida, é o que mata as larvas do mosquito

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de julho de 2019 às 16:06

 - Atualizado há 6 anos

Sempre que o número de casos de dengue dispara, aumenta também a quantidade de boatos sobre a doença e as formas de prevenção — o que acaba atrapalhando o combate ao mosquito e até prejudicando a recuperação dos infectados (afinal alguns medicamentos são extremamente contraindicados). 

Recomendado para você

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Embora comuns no dia a dia, alguns remédios não são indicados em caso da doença, uma vez que podem aumentar o risco de sangramento durante a infecção; confira

Um dos boatos que geralmente se espalha é sobre uma falsa recomendação da Vigilância Sanitária, que estaria pedindo para a população colocar meio copo de cloro e também uma colher de sal em todos os ralos da residência. 

Roberto Laterriere, que era o coordenador do Programa Estadual de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti à época desta reportagem,  o uso do cloro não é muito eficiente e a recomendação, na verdade, é que se utilize o Pyriproxyfen, um inseticida químico que mata as larvas do mosquito e tem autorização para uso em água potável.

"O indicado é que se utilize os produtos recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para água de consumo humano. Esses produtos são licenciados e são autorizados. E eles têm o poder de residualidade muito maior do que o cloro", explicou. Roberto ainda foi enfático: "Esse uso do cloro não tem eficiência comprovada nesse tipo de combate".

Ele recomenda que a população faça a eliminação mecânica (recolhendo lixo, limpando recipientes) uma vez por semana para fazer o controle do ciclo biológico do transmissor da dengue e de outras doenças. O que não está restrito apenas aos ralos domésticos.

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

Apesar de terem sintomas em comum, como febre e dor no corpo, cada enfermidade possui características diferentes
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais