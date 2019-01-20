Turistas aproveitam o domingo na praia de Manguinhos Crédito: Caíque Verli

O verão está bombando e as praias da Serra estão entre as que mais atraem turistas. A estrutura das orlas do município, no entanto, está deixando a desejar na estação. Em uma "blitz" feita pela reportagem da Rádio CBN Vitória, turistas e moradores se queixaram da ausência de banheiros químicos, chuveiros e lixeiras nos pontos mais frequentados da cidade.

José Geraldo Milani, aposentado de 57 anos, veio de Itabira, em Minas Gerais, passar férias no Estado. Ele curtiu muito a praia de Jacaraípe, mas sentiu falta das lixeiras. "A gente não encontra nenhuma lixeira para jogar até papel de picolé e até mesmo o coco que a gente consome", contou.

Your browser does not support the audio element. Blitz - Faltam lixeiras, banheiros e chuveiros em praias da Serra

Em Manguinhos, a principal reclamação foi a ausência de chuveiros. Renata da Silva Santana, assistente de recursos humanos, moradora do bairro, falou do desconforto que é não ter uma água para lavar o pé após dar um mergulho no mar.

"Para quem não mora aqui em Manguinhos, às vezes quer entrar no carro e não traz um baldinho para lavar o pé. É desconfortável também ficar muito tempo com o corpo colando por causa da água do mar. Na hora que sai, você quer botar uma roupa e ir para o restaurante, mas está com a roupa do mar", afirmou.

Essa também foi a principal queixa em Carapebus. Geiza Macedo Batista, autônoma que mora na praia, teme que a falta de estrutura afaste os turistas. "Não tem para os turistas, que acaba vindo e nem voltando. A gente vai procurar um chuveiro para tirar o sal do rosto ou da criança e não encontra", relatou.

Até para achar a praia de Carapebus não é fácil, como reclama o motorista Anderson Pereira, de 38 anos. "Não tem informação, placa para os parentes virem. Eles ficam perdidos. Você tem que ir até o trevo de Novo Horizonte para buscá-los porque não tem informação nenhuma de onde é a praia de Carapebus", reclamou.

O outro lado