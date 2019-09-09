Bilhete único

Bilhete único: cartões em falta em farmácias da Grande Vitória

Primeiro dia de operação do bilhete único é marcado por dúvidas entre os usuários e falta de cartões em algumas farmácias da Grande Vitória

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 17:23

Farmácias na Grande Vitória estavam sem cartão do Transcol para vender Crédito: Caíque Verli

Esta segunda-feira (09) foi o primeiro dia útil em que passageiros puderam usar o mesmo cartão de passagem para andar nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha e nos coletivos do Transcol. A novidade gerou um aumento na procura por cartões nas farmácias que funcionam como pontos de venda e recarga.

Com isso, vários desses estabelecimentos ficaram sem cartão para vender neste início de semana. A reportagem da CBN passou em três farmácias que funcionam como ponto de recarga e, nas três, a informação passada por funcionários era de que os créditos acabaram e que a venda só seria retomada na terça-feira (10) ou quarta-feira (11): uma delas em Vitória, na rodoviária da capital e as outras duas em Vila Velha, em Nova América e no Centro.

A CBN também ligou para outras quatro farmácias: uma de Jardim América, em Cariacica, uma de Barcelona, na Serra, uma de Praia Grande, em Fundão, e uma do bairro Universal, em Viana.

Em todas elas, os atendentes disseram que estão sem créditos para vender para os passageiros.

Para incentivar o passageiro a trocar o pagamento em dinheiro pelo cartão de passagem, o Governo do Estado anunciou, em julho, que estava ampliando os locais para compra e recarga: antes eram cinco e depois passaram a ser mais de 50, incluindo cinco terminais e algumas farmácias (clique aqui para saber os locais)

A Sandra Gonçalves é uma das pessoas que não conseguiram recarregar o cartão perto de casa. Ela pediu que haja um ponto de venda também no Terminal de Jardim América. "Quero saber se em todos os terminais, se em Jardim América, vai ter ponto de recarga. Em Jardim América, tem muita gente e esse ponto vai facilitar muito pra gente" , disse.

Sandra Gonçalves é uma das passageiras que não conseguiram recarregar o cartão do Transcol perto de casa Crédito: Caíque Verli

Apesar uma certa dificuldade inicial em encontrar essa venda nas farmácias, passageiros, como a cuidadora Maria de Jesus, aprovaram essa integração que possibilita o uso do cartão em dois sistemas diferentes. "É muito bom pra gente porque aí, com um cartão só, a gente anda por Vitória toda. Não precisa estar trocando ou pegando dinheiro".

A Amanda Ribeiro, assistente de produção, é outra passageira que aprovou. Mas ela pede que o governo mantenha e não descarte futuramente o dinheiro como forma de pagamento. "Às vezes, tipo, eu não tenho o cartão. Como eu vou andar? Vou ser obrigada a fazer um cartão?"

Por enquanto, apenas os ônibus com ar-condicionado só aceitam o cartão como forma de pagamento. Até 2022, o Estado quer colocar 600 ônibus desse tipo em circulação. Os outros vão continuar aceitando o dinheiro.

O que diz o Estado sobre a falta de cartões nos postos de venda

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que a falta de cartões se deve ao aumento de procura nos últimos dias.

"O que acontece com essas farmácias é que elas compram o crédito no GVBus e fazem a venda. Como teve muita demanda, em algumas farmácias acabaram os créditos e estão adequando o estoque."

Nós entramos em contato com a Rede Farmes, rede de farmácias que está vendendo os cartões do Bilhete Único. Segundo a funcionária que nos atendeu, o diretor da empresa está em São Paulo. Assim que o posicionamento da empresa chegar vamos acrescentar nessa reportagem.

Em breve, o usuário não precisará mais recarregar o cartão apenas nos pontos físicos. No fim de outubro o passageiro poderá recarregar o cartão por meio de aplicativos de celular.

