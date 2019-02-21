Home
>
Grande Vitória
>
Bicicleta salvou jovem atingido por raio em Cariacica

Bicicleta salvou jovem atingido por raio em Cariacica

Depois de ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage com fortes dores de cabeça, Eliabe recebeu alta na manhã desta quinta-feira (21) e já está em casa