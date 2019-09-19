Home
>
Grande Vitória
>
Batida entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Itapoã

Batida entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Itapoã

O Corpo de Bombeiros foi acionado para desvirar um dos veículos que capotou e prestou atendimento à vítima. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19)