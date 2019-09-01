Home
Batida de moto em poste deixa uma pessoa morta na Serra

Imagens chocantes! No vídeo, é possível ver, ainda, uma das vítimas se arrastando para a calçada. O acidente aconteceu no bairro Nova Carapina II

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 17:46

Acidente entre moto e poste na Serra Crédito: Reprodução

Uma pessoa morreu e uma outra ficou ferida após uma moto bater contra um poste no bairro Nova Carapina II, na Serra, na madrugada deste domingo (1°). Ambas estavam na mesma moto, de acordo com informações da Polícia Militar, que não passou a identificação e nem o sexo das vítimas.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente e mostra imagens impressionantes. Na gravação, é possível ver que o motociclista e o carona colidem com um poste. Logo depois, um motociclista aparece e, em seguida, sai da cena do acidente. 

Nas imagens é possível ver, ainda, uma das vítimas se arrastando para a calçada. Veja as imagens abaixo

 

