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Coronavírus

Barreiras sanitárias com o Exército começam quarta na Grande Vitória

Secretário de Saúde do Estado fará reunião com prefeituras da Região Metropolitana para definir estratégias para combater o coronavírus e para escolher locais de fiscalização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 21:46

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 21:46

Barreira Sanitária em Mimoso do Sul
Barreira Sanitária em Mimoso do Sul, na divisa do ES com o Rio de Janeiro Crédito: Idaf | Divulgação
As barreiras sanitárias que serão instaladas nas entradas da Grande Vitória vão começar nesta quarta-feira (22) e terão ajuda do Exército, da Polícia Rodoviária Federal e de forças de segurança do governo do Espírito Santo e dos municípios. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (20) em entrevista à CNN Brasil. ATUALIZAÇÃO: Nesta terça-feira (21), o Estado alterou a data de início das barreiras sanitárias na Grande Vitória e em Alfredo Chaves. Confirme aqui as mudanças.
Barreiras sanitárias com o Exército começam a funcionar a partir desta quarta em municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória

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Os locais exatos onde as equipes vão ficar e as estratégias serão decididas nesta terça (21) em reunião entre o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e secretários municipais de Saúde das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, todas classificadas como área de risco alto de Covid-19.
Casagrande já havia anunciado a criação das barreiras no sábado, em coletiva de imprensa. Nos locais os agentes vão medir a temperatura de motoristas e dar orientações sobre cuidados com a Covid-19 para evitar o avanço da doença no Estado.
Segundo Nésio, além das barreiras, a reunião desta terça deve definir ainda regras para testagem de grupos de risco, atenção primária, monitoramento de casos e leitos de isolamento para suspeitos na Grande Vitória, região que concentra quase 90% dos casos de coronavírus no Espírito Santo. Ele explica também que a proposta é preparar o Estado para conviver com o vírus.
O governo do Estado já instalou barreiras sanitárias assim nas divisas do Estado e no Aeroporto de Vitória. Nos casos das barreiras nos limites dos municípios, o controle será mais rigoroso.
Para as 72 cidades capixabas atualmente classificadas como áreas de risco baixo ou moderado, conforme o mapa abaixo, a criação das barreiras também é recomendada pelo Estado, mas deve partir das prefeituras.

MAPA DE GESTÃO DE RISCO DE CORONAVÍRUS NO ES

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