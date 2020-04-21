Barreiras sanitárias com o Exército começam quarta na Grande Vitória

Barreiras sanitárias com o Exército começam a funcionar a partir desta quarta em municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória

Segundo Nésio, além das barreiras, a reunião desta terça deve definir ainda regras para testagem de grupos de risco, atenção primária, monitoramento de casos e leitos de isolamento para suspeitos na Grande Vitória, região que concentra quase 90% dos casos de coronavírus no Espírito Santo. Ele explica também que a proposta é preparar o Estado para conviver com o vírus.