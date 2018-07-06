Bares aproveitam jogo do Brasil para cobrar consumação mínima

Bares do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, e em Jardim da Penha, estão cobrando consumação mínima para quem for assistir às partidas nos estabelecimentos

Jogo do Brasil, bares lotados nae preços nas alturas. Estabelecimentos da capital capixaba estão cheios por conta dos jogos da Seleção Brasileira naapesar dos valores cobrados. Alguns estão exigindo o pagamento antecipado para assistir aos jogos do Brasil.

A reportagem flagrou bares na região do, na, cobrando até R$ 50 de consumação mínima por pessoa. Houve registro de bares também na região da Rua da lama, em Jardim da Penha, em Vitória, praticando a cobrança irregular. Um estabelecimento cobrava R$ 160 por uma mesa.

A diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita Pinto, informa que a cobrança de consumação mínima é prática abusiva. Segundo o Código de Defesa do Consumidor é proibido impor limites quantitativos de consumo aos clientes. "Os estabelecimentos podem cobrar um preço pela entrada e pelo que efetivamente foi solicitado e consumido", disse.