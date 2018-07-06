Bares aproveitam jogo do Brasil para cobrar consumação mínima

Jogo do Brasil, bares lotados na Grande Vitória e preços nas alturas. Estabelecimentos da capital capixaba estão cheios por conta dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo apesar dos valores cobrados. Alguns estão exigindo o pagamento antecipado para assistir aos jogos do Brasil.
A reportagem flagrou bares na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, cobrando até R$ 50 de consumação mínima por pessoa. Houve registro de bares também na região da Rua da lama, em Jardim da Penha, em Vitória, praticando a cobrança irregular. Um estabelecimento cobrava R$ 160 por uma mesa.
A diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita Pinto, informa que a cobrança de consumação mínima é prática abusiva. Segundo o Código de Defesa do Consumidor é proibido impor limites quantitativos de consumo aos clientes. "Os estabelecimentos podem cobrar um preço pela entrada e pelo que efetivamente foi solicitado e consumido", disse.
A cobrança de consumação mínima pegou a jovem Elisângela de Souza Ferreira, de 23 anos, de surpresa. Fui surpreendida. Decidi ver o jogo aqui no Triângulo, mas não consegui uma mesa. Os dois bares que tentei tinham essa cobrança, afirmou.