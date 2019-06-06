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Crime

Bandidos usam placas de carro sem restrição para despistar polícia no ES

Estratégia tem sido percebida pela polícia, que diz ter reforçado a atenção contra a ação das quadrilhas. Cerco inteligente de Vitória tem ajudado na identificação dos veículos roubados

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 23:56

Publicado em 

05 jun 2019 às 23:56
Bandidos estão roubando placas de carros sem restrição e colocando em carros roubados. Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Quadrilhas especializadas no roubo e furto de veículos que agem na Grande Vitória estão usando uma nova estratégia na tentativa de despistar a polícia. Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, criminosos têm usado placas de veículos sem restrição em carros roubados para circular pela cidade sem chamar a atenção do cerco inteligente.
> Um veículo é roubado ou furtado por hora no Espírito Santo
"Quando eles fazem isso, conseguem passar pelo cerco porque essa placa que foi furtada provavelmente não foi incluída com alguma restrição, e eles conseguem tirar o veículo. Por isso, nós orientamos que as pessoas que tiverem placas furtadas façam a comunicação através do número 190. Isso gera uma ocorrência e nossa central vai incluir essa placa furtada também com restrição. Se ela for utilizada para roubar ou furtar outro veículo nosso sistema vai descobrir e vai conseguir avisar as equipes", explicou o secretário.
Fronzio Calheira, Secretário de Segurança Urbana de Vitória Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
O cerco inteligente que monitora o fluxo de veículos nas principais avenidas de Vitória conta com 70 câmeras de videomonitoramento. Os aparelhos fotografam todos os automóveis que passam por eles e as imagens são enviadas para um banco de dados.
> Trio é preso em flagrante em desmanche de carro roubado no ES
"O cerco inteligente consegue ler a placa, consultar um banco de dados e alarmar em fração de segundos. Isso ajuda que nossa equipe recupere os veículos que foram roubados e que estejam usando placas de outros carros", pontuou Fronzio Calheira.
Bandidos usam placas de carro sem restrição para despistar polícia no ES
CASO RECENTE
Bandidos estão roubando placas de carros sem restrição e colocando em carros roubados. Veículo com placa roubada. Crédito: TV Gazeta
No último domingo (2), em Vitória, três homens suspeitos de roubarem uma padaria foram presos depois de uma perseguição policial. Ninguém ficou ferido na ocorrência. O trio estava em um veículo do modelo Ônix, que era roubado, e estava com a placa de um carro modelo Corolla.
> Vídeo: tiros e perseguição a carro roubado em Vila Velha
Depois de uma denúncia anônima, a placa foi consultada pelo cerco inteligente e homens da Guarda Municipal de Trânsito fizeram um bloqueio na Avenida Beira Mar. Os criminosos não obedeceram a ordem de parada e acabaram batendo no veículo onde estavam os agentes.
Depois da batida, dois suspeitos conseguiram fugir. Eles pularam na baía de Vitória e nadaram até as ilhas. Testemunhas que estavam no local contaram que ouviram tiros na fuga dos suspeitos. Outros três acabaram presos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Vitória.

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