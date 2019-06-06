Bandidos usam placas de carro sem restrição para despistar polícia no ES

Bandidos estão roubando placas de carros sem restrição e colocando em carros roubados. Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

Grande Vitória estão usando uma nova estratégia na tentativa de despistar a polícia. Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, criminosos têm usado placas de veículos sem restrição em carros roubados para circular pela cidade sem chamar a atenção do cerco inteligente. Quadrilhas especializadas no roubo e furto de veículos que agem naestão usando uma nova estratégia na tentativa de despistar a polícia. Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, criminosos têm usado placas de veículos sem restrição em carros roubados para circular pela cidade sem chamar a atenção do cerco inteligente.

"Quando eles fazem isso, conseguem passar pelo cerco porque essa placa que foi furtada provavelmente não foi incluída com alguma restrição, e eles conseguem tirar o veículo. Por isso, nós orientamos que as pessoas que tiverem placas furtadas façam a comunicação através do número 190. Isso gera uma ocorrência e nossa central vai incluir essa placa furtada também com restrição. Se ela for utilizada para roubar ou furtar outro veículo nosso sistema vai descobrir e vai conseguir avisar as equipes", explicou o secretário.

Fronzio Calheira, Secretário de Segurança Urbana de Vitória Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

O cerco inteligente que monitora o fluxo de veículos nas principais avenidas de Vitória conta com 70 câmeras de videomonitoramento. Os aparelhos fotografam todos os automóveis que passam por eles e as imagens são enviadas para um banco de dados.

"O cerco inteligente consegue ler a placa, consultar um banco de dados e alarmar em fração de segundos. Isso ajuda que nossa equipe recupere os veículos que foram roubados e que estejam usando placas de outros carros", pontuou Fronzio Calheira.

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CASO RECENTE

Bandidos estão roubando placas de carros sem restrição e colocando em carros roubados. Veículo com placa roubada. Crédito: TV Gazeta

Vitória, três homens suspeitos de roubarem uma padaria foram presos depois de uma perseguição policial. Ninguém ficou ferido na ocorrência. O trio estava em um veículo do modelo Ônix, que era roubado, e estava com a placa de um carro modelo Corolla. No último domingo (2), em, três homens suspeitos de roubarem uma padaria foram presos depois de uma perseguição policial. Ninguém ficou ferido na ocorrência. O trio estava em um veículo do modelo Ônix, que era roubado, e estava com a placa de um carro modelo Corolla.

Avenida Beira Mar. Os criminosos não obedeceram a ordem de parada e acabaram batendo no veículo onde estavam os agentes. Depois de uma denúncia anônima, a placa foi consultada pelo cerco inteligente e homens da Guarda Municipal de Trânsito fizeram um bloqueio na. Os criminosos não obedeceram a ordem de parada e acabaram batendo no veículo onde estavam os agentes.