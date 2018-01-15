Banda Araketu nega ter sido contratada para bloco em Vila Velha

Na publicação, o Araketu afirma "Não tivemos contrato, não tivemos nenhum depósito em conta de nossa empresa, não tivemos nenhum detalhe de produção resolvido , não enviamos material de divulgação, enfim não teve nada."

O Bloco Orla Folia 2018, neste domingo, foi marcado por confusão e correria na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, houve um tumulto durante o evento, quando algumas pessoas que foram ao local acompanhar os shows se revoltaram porque não houve a apresentação da Banda Araketu, que segundo o organizador, estava na programação. Os populares jogaram pedras e garrafas contra viaturas que estavam no local e a polícia usou bombas e gás e balas de borracha na tentativa de conter o tumulto.