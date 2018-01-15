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Banda Araketu nega ter sido contratada para bloco em Vila Velha

Em sua página na rede social, Araketu divulgou um comunicado negando que havia sido contratada para show que aconteceria neste domingo, no bloco Orla Folia 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 15:31

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 15:31

Bloco Orla Folia 2018 aconteceu no domingo (14), em Vila Velha Crédito: Reprodução Internet
Apesar de o comerciante Bruno Vitalino, organizador do bloco de pré-carnaval Orla Folia 2018 - que aconteceu na tarde do último domingo (14) em Itaparica, Vila Velha - afirmar que contratou a banda Araketu para se apresentar no evento, um comunicado oficial na página da banda nega qualquer acerto com o organizador para o show que, segundo ele, estava programado para acontecer em solo capixaba.
Na publicação, o Araketu afirma "Não tivemos contrato, não tivemos nenhum depósito em conta de nossa empresa, não tivemos nenhum detalhe de produção resolvido , não enviamos material de divulgação, enfim não teve nada."
O Bloco Orla Folia 2018, neste domingo,  foi marcado por confusão e correria na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, houve um tumulto durante o evento, quando algumas pessoas que foram ao local acompanhar os shows se revoltaram porque não houve a apresentação da Banda Araketu, que segundo o organizador, estava na programação. Os populares jogaram pedras e garrafas contra viaturas que estavam no local e a polícia usou bombas e gás e balas de borracha na tentativa de conter o tumulto.
Confira, abaixo, na íntegra a nota publicada na rede social da Banda Araketu. 
O OUTRO LADO 
 
Nossa reportagem tentou contato com o empresário Bruno Vitalino, mas as ligações não foram atendidas. 

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