Balanço da PRF: cai número de acidentes em rodovias no ES

O feriado prolongado de Corpus Christi teve uma redução de 13,88% no número de acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo, sendo 31 ocorrências (39 feridos e dois mortos) em 2018 contra 36 (55 feridos e quatro mortos) no ano passado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 deste domingo (3) a operação que atuou durante todo o feriado no Estado e foi iniciada à 0h da última quarta (30). Ao todo, 2.194 autos de infração foram registrados, sendo 1.114 por excesso de velocidade, 237 por ultrapassagem indevida e nove por embriaguez.