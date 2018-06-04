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Balanço

Balanço da PRF: cai número de acidentes em rodovias no ES

No feriadão de Corpus Christi deste ano foram registrados 31 acidentes, sendo 39 feridos e dois mortos. No ano passado foram 36 acidentes com 55 feridos e quatro mortos

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 18:37
PRF fiscaliza rodovias federais do Espírito Santo Crédito: Reprodução Facebook/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)
O feriado prolongado de Corpus Christi teve uma redução de 13,88% no número de acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo, sendo 31 ocorrências (39 feridos e dois mortos) em 2018 contra 36 (55 feridos e quatro mortos) no ano passado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 deste domingo (3) a operação que atuou durante todo o feriado no Estado e foi iniciada à 0h da última quarta (30). Ao todo, 2.194 autos de infração foram registrados, sendo 1.114 por excesso de velocidade, 237 por ultrapassagem indevida e nove por embriaguez.
 > Pai, mãe e filha morrem em acidente de moto no Norte do Estado

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