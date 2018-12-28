31 de dezembro

Avenida Dante Michelini vai ser interditada na noite de réveillon

Além da via em Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras terão bloqueios

Publicado em 28 de dezembro de 2018 às 02:12 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação

A noite de réveillon terá interdições em diversas ruas de Vitória. Os bloqueios no próximo dia 31 acontecem, principalmente, ao redor dos pontos onde haverá queima de fogos. Um trecho da Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, ficará totalmente interditado.

Nos bairros Santo Antônio e Ilha das Caieiras onde, pela primeira vez, a chegada no novo ano será celebrada com show pirotécnico, ruas também serão interditadas.

Em Camburi, a interdição começa às 20h30. A Avenida Dante Michelini será totalmente fechada no sentido Jardim Camburi no trecho entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader. A partir das 22h, a pista sentido Centro também será totalmente bloqueada para veículos.

A previsão é que a avenida seja reaberta a partir das 2h do dia 1º de janeiro. Enquanto a via da orla estiver interditada, o desvio poderá ser feito por dentro dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia. Agentes da prefeitura farão a orientação do trânsito.

Para o subsecretário da Guarda Civil de Vitória, Edvandro Sipolatti, essas interdições são medidas de segurança. “Separar o trânsito de carros do de pessoas é uma medida necessária para não causar maiores problemas”, justifica o subsecretário.

Em Santo Antônio e na Ilha das Caieiras, os bloqueios começam às 19h30. No primeiro, a Rua Horácio Dias dos Santos, entre a Rua Archimimo Mattos e a Travessa João Oliveira, será fechada para veículos. Já na Ilha das Caieiras, a Rua Felicidade Correia dos Santos, será totalmente interditada. A previsão é que bloqueios também terminem às 2h do dia 1º.

VILA VELHA E SERRA

Em nota, as prefeituras de Serra e de Vila Velha afirmaram que nestas cidades não haverá interdições de ruas. Na Serra, agentes da Guarda Civil Municipal e de Trânsito vão estar em motocicletas e viaturas para orientar condutores, pedestres e coibir qualquer tipo de infração.

Em Vila Velha, segundo a prefeitura, “caso haja necessidade, os agentes farão interdições pontuais e temporárias”.

