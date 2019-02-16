Autoridades lamentam a morte do arcebispo emérito Dom Silvestre

Arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Scandian Crédito: Patrícia Scalzer

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luís Scandian, morreu aos 87 anos na madrugada deste sábado (16). Assim que a informação foi confirmada pela Arquidiocese de Vitória, autoridades do Espírito Santo se manifestaram sobre a perda. O governador Renato Casagrande, por exemplo, destacou o legado do religioso em defesa da vida e do amor ao próximo.

O ex-governador Paulo Hartung mencionou que Dom Silvestre contribuiu para um grande movimento que uniu igrejas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a sociedade civil organizada. Além disso, o arcebispo emérito também teve um papel fundamental no combate ao crime organizado.

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, salientou que o legado de ensinamentos de Dom Silvestre sobre a ética e justiça deixaram frutos mesmo depois da sua partida.

Veja as notas das autoridades na íntegra

"VIVA, DOM SILVESTRE!

Hoje nos despedimos de Dom Silvestre Scandian. Um grande líder que exerceu seu papel religioso, mas também cumpriu uma tarefa política das mais importantes em defesa dos princípios éticos e republicanos na gestão pública. Seu legado em defesa da vida e do amor ao próximo é orgulho para todos os capixabas. Siga em paz, Dom Silvestre."

Renato Casagrande, governador

"Acordamos de luto. É com pesar que recebi a informação do falecimento do líder religioso Dom Silvestre Scandian, na madrugada deste dia. Muito respeitado pelo seu papel social, uniu toda a sociedade capixaba, independente de credo e ideologia, num passado não muito distante, contra o crime organizado que assolava nosso Estado. Sua firmeza de caráter e liderança farão falta, mas seu legado de ensinamentos de ética e justiça certamente deixou frutos."

Erick Musso, presidente da Ales

"Dom Silvestre ajudou a tirar o Espírito Santo de uma das quadras mais complicadas da história político-administrativa do nosso Estado. Dom Silvestre foi o esteio de um grande movimento que uniu as igrejas, a OAB e a sociedade civil organizada. Exerceu papel de extrema importância num momento muito delicado, quando o crime organizado tomou conta das instituições . Ele foi a voz firme cobrando justiça e ética. Sempre doce, mas sem nunca deixar de marcar posição. Era uma voz importante da sociedade . O Espírito Santo perde um grande homem."

Paulo Hartung, ex-governador

"Com enorme tristeza recebemos hoje a notícia da morte do arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Scandian, um dos maiores líderes religiosos desses Estado. Dom Silvestre foi um grande aliado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) no enfrentamento ao crime organizado no Estado, no final dos anos 90. Ao lado do então presidente da OAB, Agesandro da Costa Pereira, e de lideranças da sociedade civil organizada, participou do Fórum Reage Espírito Santo, movimento que uniu forças contra os desmandos na política. Era muito querido pela população. Nos eventos e nas missas, pregava as palavras de Deus e cobrava ética na política e ação do poder público em favor da população menos favorecida. O Espírito Santo perde um grande referência, um líder que deixou uma grande história. Nos solidarizamos com os amigos, a família e todos os capixabas neste momento de profunda dor."

José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES

VELÓRIO

O velório, previsto para acontecer no início da tarde deste sábado, vai ser realizado na Catedral Metropolitana da Capital. Segundo a Arquidiocese de Vitória, a última missa de exéquias será neste domingo (17), às 15 horas. Depois o corpo será levado para sepultamento em Vila Velha, conforme desejo do próprio Dom Silvestre, junto ao túmulo de seus pais.

LUTO OFICIAL

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, decretou, na manhã deste sábado (16), luto oficial de três dias na Capital, pela morte do arcebispo emérito Dom Silvestre Scandian, e lamentou profundamente sua perda.

MAIS DE 60 ANOS DE CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA

Por meio de nota, o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, e o chanceler do arcebispado, padre Renato Paganini, lamentaram a morte de Dom Silvestre. De acordo com eles, o arcebispo emérito de Vitória dedicou 67 anos de consagração religiosa, 60 nos de sacerdócio ministerial e quase 44 anos de vida como bispo que se completariam no próximo dia 22 de fevereiro, sendo destes, 20 anos dedicados ao pastoreio da Arquidiocese de Vitória.

“Glorifiquemos a Deus pelos dons concedidos a Dom Silvestre, e que ele soube partilhar com os irmãos. Louvemos a Deus pelo testemunho de vida de pobreza e por sua dedicação corajosa na defesa da dignidade humana e dos direitos inalienáveis de cada pessoa. Agradeçamos a Deus por seu exemplo de Pastor zeloso do povo de Deus e por sua atenção especial aos pequenos, pobres e aflitos. Dom Silvestre, agora, se alegre no céu e obtenha o fruto da sua esperança junto de Deus!”, afirmaram.

QUADRO DE MENINGITE