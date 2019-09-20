Aumento da Petrobras não altera preços nos postos da Grande Vitória

De acordo com o Monitor de Preços de Combustíveis da, a média do preço da gasolina comum em Vitória está em R$ 4,53 nos últimos sete dias, antes do reajuste. A situação se repete em Cariacica que mantém a mesma média na última semana – R$ 4,42. Em Vila Velha, o preço médio dos últimos sete dias diminuiu, de R$ 4,45 para R$ 4,42. O único aumento foi registrado na Serra, onde o preço médio do combustível subiu dois centavos na última semana: de R$ 4,50 para R$ 4,52.