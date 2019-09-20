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PETRÓLEO EM ALTA

Aumento da Petrobras não altera preços nos postos da Grande Vitória

O aumento de 3,5% na gasolina e 4,2% no diesel ainda não foi sentido pelos motoristas nas bombas da Grande Vitória
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 set 2019 às 11:43

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 11:43

Mesmo com reajuste nas refinarias, postos mantém preço de combustíveis na Grande Vitória. Em Cariacica, litro da gasolina comum pode ser encontrado a R$ 4,39 Crédito: José Carlos Schaeffer
Mesmo com o reajuste do preço da gasolina e do diesel nas refinarias vigorando desde a última quinta-feira (19), os postos de combustíveis estão mantendo o preço dos últimos dias. O aumento de 3,5% na gasolina e 4,2% no diesel ainda não foi sentido pelos motoristas nas bombas da Grande Vitória.
Preço da gasolina se mantém mesmo com reajustes em refinarias
De acordo com o Monitor de Preços de Combustíveis da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), a média do preço da gasolina comum em Vitória está em R$ 4,53 nos últimos sete dias, antes do reajuste. A situação se repete em Cariacica que mantém a mesma média na última semana – R$ 4,42. Em Vila Velha, o preço médio dos últimos sete dias diminuiu, de R$ 4,45 para R$ 4,42. O único aumento foi registrado na Serra, onde o preço médio do combustível subiu dois centavos na última semana: de R$ 4,50 para R$ 4,52.
> Petrobras sobe gasolina em 3,5% e diesel, em 4,2%
A permanência do preço nos dias após o reajuste foi confirmada pela reportagem do Gazeta Online, que fez uma ronda em postos da Grande Vitória nesta quinta e sexta (20). Apesar do preço médio listado pela Sefaz, é possível encontrar o litro da gasolina comum sendo vendido em Vitória por R$ 4,49, na Serra por R$ 4,47, em Vila Velha por R$ 4,37, e em Cariacica por até R$ 4,25.
Posto localizado na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, vendia litro da gasolina comum a R$ 4,37 na manhã desta sexta-feira (20) Crédito: José Carlos Schaeffer
Sobre quando o reajuste pode chegar aos consumidores, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou que isso dependerá de como este reajuste se comportará ao longo da cadeia: da refinaria para as distribuidoras e das distribuidoras para os postos. A entidade disse ainda que o esse impacto pode, inclusive, variar de acordo com a região, dependendo da política de preços das distribuidoras e da concorrência local entre os postos.
> Crise do petróleo: postos com preços abusivos podem ser penalizados
REAJUSTE
Na última quarta-feira (18), a Petrobras anunciou o reajuste no valor dos combustíveis nas refinarias. O aumento veio dias após a disparada no preço do petróleo no mercado internacional, depois de ataques a instalações petrolíferas da Arábia Saudita, que está entre os maiores produtores do mundo.

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