Aumento da Petrobras não altera preços nos postos da Grande Vitória

Mesmo com o reajuste do preço da gasolina e do diesel nas refinarias vigorando desde a última quinta-feira (19), os postos de combustíveis estão mantendo o preço dos últimos dias. O aumento de 3,5% na gasolina e 4,2% no diesel ainda não foi sentido pelos motoristas nas bombas da Grande Vitória.
Preço da gasolina se mantém mesmo com reajustes em refinarias
De acordo com o Monitor de Preços de Combustíveis da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), a média do preço da gasolina comum em Vitória está em R$ 4,53 nos últimos sete dias, antes do reajuste. A situação se repete em Cariacica que mantém a mesma média na última semana – R$ 4,42. Em Vila Velha, o preço médio dos últimos sete dias diminuiu, de R$ 4,45 para R$ 4,42. O único aumento foi registrado na Serra, onde o preço médio do combustível subiu dois centavos na última semana: de R$ 4,50 para R$ 4,52.
A permanência do preço nos dias após o reajuste foi confirmada pela reportagem do Gazeta Online, que fez uma ronda em postos da Grande Vitória nesta quinta e sexta (20). Apesar do preço médio listado pela Sefaz, é possível encontrar o litro da gasolina comum sendo vendido em Vitória por R$ 4,49, na Serra por R$ 4,47, em Vila Velha por R$ 4,37, e em Cariacica por até R$ 4,25.
Sobre quando o reajuste pode chegar aos consumidores, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou que isso dependerá de como este reajuste se comportará ao longo da cadeia: da refinaria para as distribuidoras e das distribuidoras para os postos. A entidade disse ainda que o esse impacto pode, inclusive, variar de acordo com a região, dependendo da política de preços das distribuidoras e da concorrência local entre os postos.
REAJUSTE
Na última quarta-feira (18), a Petrobras anunciou o reajuste no valor dos combustíveis nas refinarias. O aumento veio dias após a disparada no preço do petróleo no mercado internacional, depois de ataques a instalações petrolíferas da Arábia Saudita, que está entre os maiores produtores do mundo.