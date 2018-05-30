Audiência vai decidir futuro de criança abandonada na BR 101 na Serra

Criança é encontrada sozinha em ponto de ônibus na Serra Crédito: Reprodução

Uma audiência será realizada na 1ª Vara da Infância e da Juventude da Serra, nesta quarta-feira (30), para decidir o futuro do menino de 3 anos que foi abandonado em um ponto de ônibus, na BR 101, em Laranjeiras, na Serra. A decisão será da juíza que acompanha o caso, Gladys Henriques Pinheiros.

Já está com a magistrada o resultado do laudo psicossocial, com a manifestação do Ministério Público Estadual. Na reunião, da qual deverão participar os familiares da criança, a juíza poderá dar sua decisão sobre a guarda. Na tarde desta terça-feira ela ouviu o pai do menino, que chegou ao Estado na noite de segunda-feira (28). Ele, que é professor de inglês, veio de Montevidéu, no Uruguai, pleitear a guarda do seu filho. Alega que sempre esteve presente do menino.

A criança foi abandonada na rodovia no último dia 18, em um ponto de ônibus. A cena foi vista por um motorista de aplicativo que acionou a polícia. Conduzido para o Juizado, posteriormente foi levado para um abrigo. Horas depois a mãe do pequeno foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal às margens da mesma rodovia, só que na cidade de Fundão, em aparente surto. Foi conduzida para um hospital psiquiátrico.

Na última semana, em depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, a mãe relatou que a criança era abusada pelos avós e também pelo tio. No mesmo dia, os dois - avô e tio - foram presos durante depoimento. A mulher casada com o avô não estava presente e foi considerada foragida. Na mesma ocasião foi informado que a polícia baiana teria cumprido mandado de busca e apreensão na fazenda do avô, onde teriam sido encontradas armas.

Na última segunda-feira o pai da criança fez contato com o Gazeta Online informando que estava vindo para o Estado. A advogada dele, Janete Silva, explicou que tramita, na Justiça baiana, um processo pela guarda da criança. A mãe teria solicitado a guarda provisória alegando que o pai seria ausente e que não pagaria pensão. "O que não é verdade e já contestamos. O pai sempre foi presente, ligava com frequência e enviava recursos para a alimentação do filho. Comprovações que já foram entregues à Justiça", acrescentou a advogada.

Já o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, vai ouvir o pai da criança na manhã desta quarta-feira (30). "Vamos ouvir a versão dele dos fatos. Queremos esclarecer as declarações prestadas por ele", relatou.