Atendimento a pacientes com câncer vai aumentar na Grande Vitória

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 00:59
A rede de atendimento para pacientes com câncer vai ser ampliada na Grande Vitória. Foi iniciada a preparação do terreno para a futura instalação do novo Centro de Oncologia e do Serviço de Radioterapia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
O centro vai ter radioterapia, tratamento que atualmente só é ofertado pelo SUS no Hospital Santa Rita. Na unidade, que tem previsão para ficar totalmente pronta em 2021, terá ambulatório e também quimioterapia.
Para abrigar o novo setor, já teve início o processo de demolição de dois imóveis que ficam localizados ao lado e atrás do prédio da antiga Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo (Fafabes), na região da Vila Rubim. Nestes locais será construído o setor de Radioterapia. Já o prédio da Fafabes, que já está restaurado, receberá as instalações de oncologia, com quimioterapia, consultórios e áreas de apoio.
RADIOTERAPIA
Com a construção, segundo o diretor administrativo da Santa Casa, Fabricio Gaeede a capacidade de tratamento de quimioterapia vai dobrar para mais de 1.200 atendimentos por mês. Hoje, os pacientes que precisam de radioterapia são transferidos para outros hospitais. Com a aquisição, a Santa Casa terá capacidade para atender 500 pessoas por ano que dependem de radioterapia.
As obras serão realizadas com recursos próprios da Santa Casa e o Ministério da Saúde fornecerá o acelerador linear, aparelho utilizado na Radioterapia. A Santa Casa vai gastar 5 R$ milhões e o Ministério, que vai pagar a construção do bunker onde ficará o aparelho, R$ 6 milhões.
De acordo com Rosane Mageste, diretora institucional do hospital, uma equipe do Ministério da Saúde vai vistoriar a área onde será construído o bunker. "A gente tem uma área aqui embaixo que era a antiga Fafabes, precisávamos provar que a área estava apta de acordo com a metragem que o Ministério da Saúde porque eles farão um bunker que tem a radioterapia, que tem elementos radioativos e precisa de proteção para essa área", explica.
O investimento na construção do centro veio por meio de uma parceria da Santa Casa com o Ministério da Saúde, que tem um Plano de Expansão da Radioterapia no SUS.O programa nacional tem como objetivo reduzir os vazios assistenciais e atender as demandas regionais de assistência oncológica e as demandas tecnológicas do SUS.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o