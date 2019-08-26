ONCOLOGIA

Atendimento a pacientes com câncer vai aumentar na Grande Vitória

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória vai construir Centro de Oncologia e vai passar a oferecer radioterapia

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 00:59

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória vai construir Centro de Oncologia e vai passar a oferecer radioterapia Crédito: Divulgação/ Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória

A rede de atendimento para pacientes com câncer vai ser ampliada na Grande Vitória. Foi iniciada a preparação do terreno para a futura instalação do novo Centro de Oncologia e do Serviço de Radioterapia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Atendimento a pacientes com câncer vai aumentar na Grande Vitória

O centro vai ter radioterapia, tratamento que atualmente só é ofertado pelo SUS no Hospital Santa Rita. Na unidade, que tem previsão para ficar totalmente pronta em 2021, terá ambulatório e também quimioterapia.

Para abrigar o novo setor, já teve início o processo de demolição de dois imóveis que ficam localizados ao lado e atrás do prédio da antiga Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo (Fafabes), na região da Vila Rubim. Nestes locais será construído o setor de Radioterapia. Já o prédio da Fafabes, que já está restaurado, receberá as instalações de oncologia, com quimioterapia, consultórios e áreas de apoio.

Santa Casa vai oferecer o serviço de radioterapia que, atualmente, só é oferecido pelo SUS no Hospital Santa Rita. Crédito: Divulgação

RADIOTERAPIA

Com a construção, segundo o diretor administrativo da Santa Casa, Fabricio Gaeede a capacidade de tratamento de quimioterapia vai dobrar para mais de 1.200 atendimentos por mês. Hoje, os pacientes que precisam de radioterapia são transferidos para outros hospitais. Com a aquisição, a Santa Casa terá capacidade para atender 500 pessoas por ano que dependem de radioterapia.

Hoje no nosso Estado existe uma carência muito grande para esse serviço. Na Grande Vitória, só tem um prestador desse serviço que é o Hospital Santa Rita de Cássia. Com a criação do nosso núcleo de oncologia, vamos ofertar a radioterapia Fabricio Gaeede, diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia •

As obras serão realizadas com recursos próprios da Santa Casa e o Ministério da Saúde fornecerá o acelerador linear, aparelho utilizado na Radioterapia. A Santa Casa vai gastar 5 R$ milhões e o Ministério, que vai pagar a construção do bunker onde ficará o aparelho, R$ 6 milhões.

De acordo com Rosane Mageste, diretora institucional do hospital, uma equipe do Ministério da Saúde vai vistoriar a área onde será construído o bunker. "A gente tem uma área aqui embaixo que era a antiga Fafabes, precisávamos provar que a área estava apta de acordo com a metragem que o Ministério da Saúde porque eles farão um bunker que tem a radioterapia, que tem elementos radioativos e precisa de proteção para essa área", explica.

O investimento na construção do centro veio por meio de uma parceria da Santa Casa com o Ministério da Saúde, que tem um Plano de Expansão da Radioterapia no SUS.O programa nacional tem como objetivo reduzir os vazios assistenciais e atender as demandas regionais de assistência oncológica e as demandas tecnológicas do SUS.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta