As flores vão tomar conta do Sambão do Povo com a Piedade

Margarida Tose Fermo, 15 anos, é passista e ajuda na confecção das adereços Crédito: Maira Mendonça | AG

Nada menos do que emocionar. Esta é a grande promessa da Unidos da Piedade, que este ano entrará no Sambão do Povo para falar do encanto e da delicadeza das flores. Enquanto os foliões aguardam para pôr os pés na avenida, nos barracões da escola de samba mais antiga do carnaval capixaba a produção ganha mais fôlego a cada dia. O resultado da união de esforços de profissionais e da comunidade já começa a ganhar forma e colorido nas fantasias e adereços.

Do nascimento à morte, as flores assumem seu papel protagonista em diversos momentos da vida, além de servirem como inspiração para artistas e de serem carregadas de simbolismo para culturas e religiões. Todas essas facetas serão reveladas aos poucos pelos quatro carros alegóricos que sairão este ano, além de um tripé.

Quem assistir ao desfile vai receber um verdadeiro buquê de flores, garante o carnavalesco e coreógrafo da Piedade, Paulo Balbino. Ele, que vem guardando o samba enredo Para não dizer que não falei das flores por uma década não poupa elogios: É uma das letras mais binitas que já vi. É poético, é lírico. Acho que estamos precisando dessa leveza nesse momento.

Mas enquanto o dia da festa não chega, a ordem é correr com os trabalhos. Pelas mãos da costureira Valnete Fatim Lovo Pires passam praticamente todas as fantasias das 22 alas, distribuídas em 1860 integrantes. O esforço é tão grande quanto a vontade de caprichar em cada detalhe. Já são nove anos à frente do ateliê de costura da Piedade - que por sinal fica em sua própria casa -, mas em todos os carnavais Valnete segue firme na arquibancada, de onde pode admirar suas obras por inteiro.

Este ano as baianas estão muito luxuosas, cheias de babados. As fadas (que abrem o desfile, dando colorido às flores) estão lindas também, adianta ela.

Já no barracão de adereços, a correria é comandada por Wanderson Mendes. Nascido e criado na Piedade, ele conta que o samba é tradição de família. Meu avô foi presidente da escola e eu fui me envolvendo desde cedo. Hoje eu desfilo Na diretoria, conta.

Com a responsabilidade nas mãos, Wanderson estabelece metas para finalizar novas alas todos os dias. A ajuda vem de todos os lados, inclusive das passistas, ala da qual Amanda Cabral é diretora. Aos 39 anos (26 deles como passista) ela guia suas pupilas até mesmo fora do Sambão, ajudando-as a cortar e a colar.

Falo com as meninas que estão entrando agora que até hoje quando eu piso na linha amarela para entrar meu corpo fica todo dormente e eu não consigo ouvir nada. Só paro de ir para a avenida quando não sentir mais isso, exclama.

SAIBA MAIS

ENREDO

Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores

Pra não dizer que não falei das flores

De todos amores a mais querida

No samba a raiz desabrochou

Sou Piedade exalando amor

Floresceu

No paraíso a mais perfeita criação

Anjos e fadas anunciam

Das trevas fez-se a luz na imensidão

Na terra plantou, no mundo germinou

O raro esplendor da natureza

Num sopro o vento levou

Desabrochou tanta beleza

Encantou as civilizações

Cultuada em sagrados rituais

Na valsa das flores, tão belas as cores

Perfume delicado e fugaz

Quem dera um lindo jardim

Com lírios, jasmins pra se admirar

Ver a sutileza de um beija-flor

Cortejando orquídeas ao luar

Nos versos, nas lendas encanta

Inspira amores ás lindas canções

Em telas desliza o pincel

Enfeitando as quatro estações

Bem me quer, sentir o brilho do amanhecer

Meu amor, trago essa rosa só pra você

Enfeitar, cobrir de flores esse mar

Divino é ver um novo dia

Florir essa avenida de alegria.

Número de componentes: 1860

Número de Alas: 22

Carros alegóricos: 4 carros e um tripé

Intérprete: Kleber Simpatia

Mestres de bateria: Mestre Sapo

Rainha de Bateria: Rosimery Oliveira

Carnavalesco: Paulo Balbino

Onde comprar fantasias: Na quadra da escola. Telefone: Claudia Hoffman - 99840-3767