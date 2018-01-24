As flores vão tomar conta do Sambão do Povo com a Piedade

Nada menos do que emocionar. Esta é a grande promessa da Unidos da Piedade, que este ano entrará no Sambão do Povo para falar do encanto e da delicadeza das flores. Enquanto os foliões aguardam para pôr os pés na avenida, nos barracões da escola de samba mais antiga do carnaval capixaba a produção ganha mais fôlego a cada dia. O resultado da união de esforços de profissionais e da comunidade já começa a ganhar forma e colorido nas fantasias e adereços.
Do nascimento à morte, as flores assumem seu papel protagonista em diversos momentos da vida, além de servirem como inspiração para artistas e de serem carregadas de simbolismo para culturas e religiões. Todas essas facetas serão reveladas aos poucos pelos quatro carros alegóricos que sairão este ano, além de um tripé.
Quem assistir ao desfile vai receber um verdadeiro buquê de flores, garante o carnavalesco e coreógrafo da Piedade, Paulo Balbino. Ele, que vem guardando o samba enredo Para não dizer que não falei das flores por uma década não poupa elogios: É uma das letras mais binitas que já vi. É poético, é lírico. Acho que estamos precisando dessa leveza nesse momento.
Mas enquanto o dia da festa não chega, a ordem é correr com os trabalhos. Pelas mãos da costureira Valnete Fatim Lovo Pires passam praticamente todas as fantasias das 22 alas, distribuídas em 1860 integrantes. O esforço é tão grande quanto a vontade de caprichar em cada detalhe. Já são nove anos à frente do ateliê de costura da Piedade - que por sinal fica em sua própria casa -, mas em todos os carnavais Valnete segue firme na arquibancada, de onde pode admirar suas obras por inteiro.
Este ano as baianas estão muito luxuosas, cheias de babados. As fadas (que abrem o desfile, dando colorido às flores) estão lindas também, adianta ela.
Já no barracão de adereços, a correria é comandada por Wanderson Mendes. Nascido e criado na Piedade, ele conta que o samba é tradição de família. Meu avô foi presidente da escola e eu fui me envolvendo desde cedo. Hoje eu desfilo Na diretoria, conta.
Com a responsabilidade nas mãos, Wanderson estabelece metas para finalizar novas alas todos os dias. A ajuda vem de todos os lados, inclusive das passistas, ala da qual Amanda Cabral é diretora. Aos 39 anos (26 deles como passista) ela guia suas pupilas até mesmo fora do Sambão, ajudando-as a cortar e a colar.
Falo com as meninas que estão entrando agora que até hoje quando eu piso na linha amarela para entrar meu corpo fica todo dormente e eu não consigo ouvir nada. Só paro de ir para a avenida quando não sentir mais isso, exclama.
SAIBA MAIS
ENREDO
Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores
Pra não dizer que não falei das flores
De todos amores a mais querida
No samba a raiz desabrochou
Sou Piedade exalando amor
Floresceu
No paraíso a mais perfeita criação
Anjos e fadas anunciam
Das trevas fez-se a luz na imensidão
Na terra plantou, no mundo germinou
O raro esplendor da natureza
Num sopro o vento levou
Desabrochou tanta beleza
Encantou as civilizações
Cultuada em sagrados rituais
Na valsa das flores, tão belas as cores
Perfume delicado e fugaz
Quem dera um lindo jardim
Com lírios, jasmins pra se admirar
Ver a sutileza de um beija-flor
Cortejando orquídeas ao luar
Nos versos, nas lendas encanta
Inspira amores ás lindas canções
Em telas desliza o pincel
Enfeitando as quatro estações
Bem me quer, sentir o brilho do amanhecer
Meu amor, trago essa rosa só pra você
Enfeitar, cobrir de flores esse mar
Divino é ver um novo dia
Florir essa avenida de alegria.
Número de componentes: 1860
Número de Alas: 22
Carros alegóricos: 4 carros e um tripé
Intérprete: Kleber Simpatia
Mestres de bateria: Mestre Sapo
Rainha de Bateria: Rosimery Oliveira
Carnavalesco: Paulo Balbino
Onde comprar fantasias: Na quadra da escola. Telefone: Claudia Hoffman - 99840-3767
Ensaios: Na quadra da Piedade, na Avenida Graciano Neves (próximo à Rua Sete). Vendas também estão sendo feitas nos eventos da escola e há descontos especiais na compra de mais de 10 fantasias. Parcelamento no cartão em duas vezes.