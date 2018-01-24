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Carnaval 2018

As flores vão tomar conta do Sambão do Povo com a Piedade

Enredo da escola promete levar simbolismo, beleza e o encanto ao desfile
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 21:21

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 21:21

Margarida Tose Fermo, 15 anos, é passista e ajuda na confecção das adereços Crédito: Maira Mendonça | AG
Nada menos do que emocionar. Esta é a grande promessa da Unidos da Piedade, que este ano entrará no Sambão do Povo para falar do encanto e da delicadeza das flores. Enquanto os foliões aguardam para pôr os pés na avenida, nos barracões da escola de samba mais antiga do carnaval capixaba a produção ganha mais fôlego a cada dia. O resultado da união de esforços de profissionais e da comunidade já começa a ganhar forma e colorido nas fantasias e adereços.
Do nascimento à morte, as flores assumem seu papel protagonista em diversos momentos da vida, além de servirem como inspiração para artistas e de serem carregadas de simbolismo para culturas e religiões. Todas essas facetas serão reveladas aos poucos pelos quatro carros alegóricos que sairão este ano, além de um tripé.
Quem assistir ao desfile vai receber um verdadeiro buquê de flores, garante o carnavalesco e coreógrafo da Piedade, Paulo Balbino. Ele, que vem guardando o samba enredo Para não dizer que não falei das flores por uma década não poupa elogios: É uma das letras mais binitas que já vi. É poético, é lírico. Acho que estamos precisando dessa leveza nesse momento.
Mas enquanto o dia da festa não chega, a ordem é correr com os trabalhos. Pelas mãos da costureira Valnete Fatim Lovo Pires passam praticamente todas as fantasias das 22 alas, distribuídas em 1860 integrantes. O esforço é tão grande quanto a vontade de caprichar em cada detalhe. Já são nove anos à frente do ateliê de costura da Piedade - que por sinal fica em sua própria casa -, mas em todos os carnavais Valnete segue firme na arquibancada, de onde pode admirar suas obras por inteiro.
Este ano as baianas estão muito luxuosas, cheias de babados. As fadas (que abrem o desfile, dando colorido às flores) estão lindas também, adianta ela.
Já no barracão de adereços, a correria é comandada por Wanderson Mendes. Nascido e criado na Piedade, ele conta que o samba é tradição de família. Meu avô foi presidente da escola e eu fui me envolvendo desde cedo. Hoje eu desfilo Na diretoria, conta.
Com a responsabilidade nas mãos, Wanderson estabelece metas para finalizar novas alas todos os dias. A ajuda vem de todos os lados, inclusive das passistas, ala da qual Amanda Cabral é diretora. Aos 39 anos (26 deles como passista) ela guia suas pupilas até mesmo fora do Sambão, ajudando-as a cortar e a colar.
Falo com as meninas que estão entrando agora que até hoje quando eu piso na linha amarela para entrar meu corpo fica todo dormente e eu não consigo ouvir nada. Só paro de ir para a avenida quando não sentir mais isso, exclama.
SAIBA MAIS
ENREDO
Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores
Pra não dizer que não falei das flores
De todos amores a mais querida
No samba a raiz desabrochou
Sou Piedade exalando amor
Floresceu
No paraíso a mais perfeita criação
Anjos e fadas anunciam
Das trevas fez-se a luz na imensidão
Na terra plantou, no mundo germinou
O raro esplendor da natureza
Num sopro o vento levou
Desabrochou tanta beleza
Encantou as civilizações
Cultuada em sagrados rituais
Na valsa das flores, tão belas as cores
Perfume delicado e fugaz
Quem dera um lindo jardim
Com lírios, jasmins pra se admirar
Ver a sutileza de um beija-flor
Cortejando orquídeas ao luar
Nos versos, nas lendas encanta
Inspira amores ás lindas canções
Em telas desliza o pincel
Enfeitando as quatro estações
Bem me quer, sentir o brilho do amanhecer
Meu amor, trago essa rosa só pra você
Enfeitar, cobrir de flores esse mar
Divino é ver um novo dia
Florir essa avenida de alegria.
Número de componentes: 1860
Número de Alas: 22
Carros alegóricos: 4 carros e um tripé
Intérprete: Kleber Simpatia
Mestres de bateria: Mestre Sapo
Rainha de Bateria: Rosimery Oliveira
Carnavalesco: Paulo Balbino
Onde comprar fantasias: Na quadra da escola. Telefone: Claudia Hoffman - 99840-3767
Ensaios: Na quadra da Piedade, na Avenida Graciano Neves (próximo à Rua Sete). Vendas também estão sendo feitas nos eventos da escola e há descontos especiais na compra de mais de 10 fantasias. Parcelamento no cartão em duas vezes.

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