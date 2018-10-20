As apostas para se dar bem nas provas do Enem

Faltando duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), professores apostam em questões que tragam conceitos tradicionais aliados a temas atualidade. As perguntas devem exigir conhecimento de várias disciplinas. Essa tem sido uma tendência do Exame. Para a reta final de estudos, a dica é fazer revisões dos principais temas e não deixar dar aquela olhadinha nas provas dos anos passados.
Coordenador do 3º ano do Salesiano de Jardim Camburi, em Vitória, Leonardo Gama dá aulas de Física e aponta os conceitos que vão estar na prova. É uma tradição no Enem cobrar os fundamentos da Física, que são mecânica, eletricidade, ótica, ondas e termologia. Mas essas questões estão sempre associadas a uma outra área do conhecimento, destaca o professor.
Também é possível que sejam colocadas situações do dia a dia como gastos de energia com equipamentos de casa, por exemplo.
Nesse diálogo interdisciplinar, a Física pode aparecer associada à Biologia ou à Química. Essas duas últimas, inclusive, trazem uma grande quantidade de possíveis ligações utilizando temáticas como o meio ambiente e doenças, por exemplo.
Para a professora de Química do UP Sheila Patrício Mori essa mescla entre as áreas do conhecimento acaba sendo um incentivo a mais para os alunos no estudo, que se esforçam para encontrar interseções entre elas. Isso porque quem consegue associar as disciplinas atinge mais acertos.
As provas têm trazido questões tradicionais, sempre associando a relações com o meio ambiente e matrizes energéticas. O aluno que tem uma certa dificuldade com a Química poderá buscar a resposta fazendo relação com o meio ambiente, com a Biologia, disse a professora.
Em Matemática, as apostas estão em probabilidade, estatística, função e geometria. Mas é preciso estar atento à interpretação das questões, que indicam o caminho para a resolução.
Na área das Ciências Humanas, o professor de História do Salesiano de Jardim Camburi André Gatti sugere que o aluno mantenha atenção nas questões sociais que vão aparecer dialogando com contextos históricos. O que aparece com frequência são questões conteudísticas, relativas à cidadania, à justiça, ao patrimônio cultural e histórico. São temáticas que aparecem bastante, além da história do Brasill que é muito presente, explicou.
Já a professora de Literatura e Língua Portuguesa Rosseana Mezzadri Dus indica que o candidato aproveite o tempo que resta até o dia da prova para desenvolver habilidades em que, eventualmente, tenha mais dificuldade.
De acordo com ela, na redação, o estudante precisa pesquisar modelos que tiveram uma nota alta e compará-los a seus textos. Isso para ter um ganho com a escrita, disse.
Além das revisões finais, Leonardo Gama aponta que, nessas duas últimas semanas, é preciso também relaxar. Para isso, praticar exercícios é uma boa pedida.
DIFICULDADES
Foi se preparando ao longo de dois anos de estudos que o aluno Michel Firigini, de 17 anos, aprendeu a superar suas dificuldades. O jovem está no terceiro ano do ensino médio e tem o sonho de cursar Direito.
Tive que focar nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade e organizar meu tempo de estudo, abrindo mão do fim de semana. O resultado dos meus simulados tem me deixado confiante para fazer a prova, disse.
O Enem será realizado nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos. As provas têm 180 questões no total e envolvem cinco áreas do conhecimento: Linguagens Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e suas Tecnologias.
FILMES PARA AJUDAR EM LITERATURA
A literatura clássica brasileira também faz parte dos conteúdos cobrados pelo Enem. Para que os alunos se aproximem dela, a professora de Literatura e Língua Portuguesa Rosseana Mezzadri recomenda que os alunos preencham seu tempo assistindo a filmes de conteúdo construtivo, como os que adaptam obras dos livros.
Obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, possuem suas versões para o vídeo que podem ajudar a compreensão e a reflexão dos estudantes.
Mas se a dificuldade do estudante se concentra em Literatura no geral, a professora indica dar ênfase ao estudo e a resolver questões da disciplina nas próximas duas semanas, até a prova, que acontece no primeiro domingo do Enem, no dia 4 de novembro.
Assim será possível observar as principais causas de erros e entendendo os mecanismos dos distratores, afirmou Rosseana.
SEM MUDANÇA
De acordo com a professora, não deve haver nenhuma mudança nas provas que envolvem texto e escrita este ano, isso pela análise das provas de Linguagens do exame nos últimos dez anos.
Não espero mudança significativa na prova. Isso porque a forma de cobrança, estrutura dos itens e abordagem dos conteúdos por meio das habilidades já vem seguindo um padrão. Espera-se, portanto, que o modelo prossiga, disse.
APOSTAS
LINGUAGENS
Na Literatura, a prova examina a habilidade de associar o texto literário e o contexto histórico, social e político no momento de produção. Devem cair questões de interpretação de texto. Também há aposta no Modernismo. Entre os autores, atenção para Carlos Drummond de Andrade o que mais aparece na prova , Ariano Suassuna e Jorge Amado. Também podem ser cobradas figuras de linguagem, literatura contemporânea e diferentes gêneros textuais, além de interpretação de trechos de músicas, linguagem da internet e variação linguística.
MATEMÁTICA
Entre as apostas estão: probabilidade; estatística; função; métodos de contagem; geometria - áreas e volumes de alguns sólidos (cilindro, cone, esfera); análise gráfica.
CIÊNCIAS HUMANAS
História
Temas da História do Brasil como o Segundo Reinado, as repúblicas brasileiras do século 20, a Era Vargas, o Estado Novo, e a ditadura militar aparecem na prova com uma certa frequência. Conteúdos tradicionais de História geral também costumam ser cobrados, como antiguidade clássica, Idade Média e Segunda Guerra Mundial.
Geografia
Geografia física: (climas, domínios morfoclimáticos brasileiros), dinâmica populacional, geopolítica, globalização, agropecuária, cartografia, meio ambiente, refugiados e questões geopolíticas atuais estão na lista de conteúdos que devem ser cobrados. Tecnologia e a relação dos seres humanos com ela e aplicativos de realidade aumentada também podem estar na prova. Além disso, podem aparecer questões relacionadas a atualidades do mundo e violência urbana.
Filosofia e sociologia
A Filosofia e a Sociologia podem estar presentes nas provas de Geografia e História. Entre as temáticas que podem ser relacionadas, estão política e economia, teoria do conhecimento, ética, urbanização e mobilidade urbana e casos de corrupção.
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Química
Estudos sobre a forma de captação de energia, termoquímica; soluções; cálculo estequiométrico; separação de misturas; e noções de toda química orgânica.
Física
A prova costuma ter o conteúdo bem distribuído entre os temas principais da disciplinas: eletricidade e circuitos; ótica e ondas; termologia; mecânica; movimentos, mas relacionados a questões do dia a dia.
Biologia
Entre os temas que devem aparecer, está a genética, envolvendo grupo sanguíneo, doenças e assuntos atuais de engenharia genética, como clonagem e células tronco. Teste de DNA e heredograma também. Na citologia, os conteúdos cobrados podem ser síntese proteica, mitose e meiose. Além disso, atenção aos temas relativos à ecologia: agressões à natureza, poluição, casos importantes como o desastre da ruptura da barragem de lama de rejeitos de minério em Mariana. Outro temas possível é anatomia circulação digestão, hormônios, reprodução, doenças sexualmente transmissíveis. Também pode ser cobrado lixo e materiais recicláveis.