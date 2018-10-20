As apostas para se dar bem nas provas do Enem

Crédito: Rede Gazeta

Faltando duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), professores apostam em questões que tragam conceitos tradicionais aliados a temas atualidade. As perguntas devem exigir conhecimento de várias disciplinas. Essa tem sido uma tendência do Exame. Para a reta final de estudos, a dica é fazer revisões dos principais temas e não deixar dar aquela olhadinha nas provas dos anos passados.

Coordenador do 3º ano do Salesiano de Jardim Camburi, em Vitória, Leonardo Gama dá aulas de Física e aponta os conceitos que vão estar na prova. É uma tradição no Enem cobrar os fundamentos da Física, que são mecânica, eletricidade, ótica, ondas e termologia. Mas essas questões estão sempre associadas a uma outra área do conhecimento, destaca o professor.

Também é possível que sejam colocadas situações do dia a dia como gastos de energia com equipamentos de casa, por exemplo.

Nesse diálogo interdisciplinar, a Física pode aparecer associada à Biologia ou à Química. Essas duas últimas, inclusive, trazem uma grande quantidade de possíveis ligações utilizando temáticas como o meio ambiente e doenças, por exemplo.

Para a professora de Química do UP Sheila Patrício Mori essa mescla entre as áreas do conhecimento acaba sendo um incentivo a mais para os alunos no estudo, que se esforçam para encontrar interseções entre elas. Isso porque quem consegue associar as disciplinas atinge mais acertos.

As provas têm trazido questões tradicionais, sempre associando a relações com o meio ambiente e matrizes energéticas. O aluno que tem uma certa dificuldade com a Química poderá buscar a resposta fazendo relação com o meio ambiente, com a Biologia, disse a professora.

Em Matemática, as apostas estão em probabilidade, estatística, função e geometria. Mas é preciso estar atento à interpretação das questões, que indicam o caminho para a resolução.

Na área das Ciências Humanas, o professor de História do Salesiano de Jardim Camburi André Gatti sugere que o aluno mantenha atenção nas questões sociais que vão aparecer dialogando com contextos históricos. O que aparece com frequência são questões conteudísticas, relativas à cidadania, à justiça, ao patrimônio cultural e histórico. São temáticas que aparecem bastante, além da história do Brasill que é muito presente, explicou.

Já a professora de Literatura e Língua Portuguesa Rosseana Mezzadri Dus indica que o candidato aproveite o tempo que resta até o dia da prova para desenvolver habilidades em que, eventualmente, tenha mais dificuldade.

De acordo com ela, na redação, o estudante precisa pesquisar modelos que tiveram uma nota alta e compará-los a seus textos. Isso para ter um ganho com a escrita, disse.

Além das revisões finais, Leonardo Gama aponta que, nessas duas últimas semanas, é preciso também relaxar. Para isso, praticar exercícios é uma boa pedida.

Michel Frigini, Victoria Rebello, Myllena Jerônimo e Eliezer Júnior estão se preparando para as provas Crédito: Marcelo Prest

DIFICULDADES

Foi se preparando ao longo de dois anos de estudos que o aluno Michel Firigini, de 17 anos, aprendeu a superar suas dificuldades. O jovem está no terceiro ano do ensino médio e tem o sonho de cursar Direito.

Tive que focar nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade e organizar meu tempo de estudo, abrindo mão do fim de semana. O resultado dos meus simulados tem me deixado confiante para fazer a prova, disse.

O Enem será realizado nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos. As provas têm 180 questões no total e envolvem cinco áreas do conhecimento: Linguagens Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e suas Tecnologias.

FILMES PARA AJUDAR EM LITERATURA

Cena de "O Auto da Compadecida": obra de Suassuna é uma das que viraram filme Crédito: Arquivo





A literatura clássica brasileira também faz parte dos conteúdos cobrados pelo Enem. Para que os alunos se aproximem dela, a professora de Literatura e Língua Portuguesa Rosseana Mezzadri recomenda que os alunos preencham seu tempo assistindo a filmes de conteúdo construtivo, como os que adaptam obras dos livros.

Obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, possuem suas versões para o vídeo que podem ajudar a compreensão e a reflexão dos estudantes.

Mas se a dificuldade do estudante se concentra em Literatura no geral, a professora indica dar ênfase ao estudo e a resolver questões da disciplina nas próximas duas semanas, até a prova, que acontece no primeiro domingo do Enem, no dia 4 de novembro.

Assim será possível observar as principais causas de erros e entendendo os mecanismos dos distratores, afirmou Rosseana.

SEM MUDANÇA

De acordo com a professora, não deve haver nenhuma mudança nas provas que envolvem texto e escrita este ano, isso pela análise das provas de Linguagens do exame nos últimos dez anos.

Não espero mudança significativa na prova. Isso porque a forma de cobrança, estrutura dos itens e abordagem dos conteúdos por meio das habilidades já vem seguindo um padrão. Espera-se, portanto, que o modelo prossiga, disse.

APOSTAS

LINGUAGENS

Na Literatura, a prova examina a habilidade de associar o texto literário e o contexto histórico, social e político no momento de produção. Devem cair questões de interpretação de texto. Também há aposta no Modernismo. Entre os autores, atenção para Carlos Drummond de Andrade  o que mais aparece na prova , Ariano Suassuna e Jorge Amado. Também podem ser cobradas figuras de linguagem, literatura contemporânea e diferentes gêneros textuais, além de interpretação de trechos de músicas, linguagem da internet e variação linguística.

MATEMÁTICA





Entre as apostas estão: probabilidade; estatística; função; métodos de contagem; geometria - áreas e volumes de alguns sólidos (cilindro, cone, esfera); análise gráfica.

CIÊNCIAS HUMANAS

História

Temas da História do Brasil como o Segundo Reinado, as repúblicas brasileiras do século 20, a Era Vargas, o Estado Novo, e a ditadura militar aparecem na prova com uma certa frequência. Conteúdos tradicionais de História geral também costumam ser cobrados, como antiguidade clássica, Idade Média e Segunda Guerra Mundial.

Geografia

Geografia física: (climas, domínios morfoclimáticos brasileiros), dinâmica populacional, geopolítica, globalização, agropecuária, cartografia, meio ambiente, refugiados e questões geopolíticas atuais estão na lista de conteúdos que devem ser cobrados. Tecnologia e a relação dos seres humanos com ela e aplicativos de realidade aumentada também podem estar na prova. Além disso, podem aparecer questões relacionadas a atualidades do mundo e violência urbana.

Filosofia e sociologia

A Filosofia e a Sociologia podem estar presentes nas provas de Geografia e História. Entre as temáticas que podem ser relacionadas, estão política e economia, teoria do conhecimento, ética, urbanização e mobilidade urbana e casos de corrupção.

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Química

Estudos sobre a forma de captação de energia, termoquímica; soluções; cálculo estequiométrico; separação de misturas; e noções de toda química orgânica.

Física

A prova costuma ter o conteúdo bem distribuído entre os temas principais da disciplinas: eletricidade e circuitos; ótica e ondas; termologia; mecânica; movimentos, mas relacionados a questões do dia a dia.

Biologia

Entre os temas que devem aparecer, está a genética, envolvendo grupo sanguíneo, doenças e assuntos atuais de engenharia genética, como clonagem e células tronco. Teste de DNA e heredograma também. Na citologia, os conteúdos cobrados podem ser síntese proteica, mitose e meiose. Além disso, atenção aos temas relativos à ecologia: agressões à natureza, poluição, casos importantes como o desastre da ruptura da barragem de lama de rejeitos de minério em Mariana. Outro temas possível é anatomia  circulação digestão, hormônios, reprodução, doenças sexualmente transmissíveis. Também pode ser cobrado lixo e materiais recicláveis.