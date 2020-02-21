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Aventuras na América

Argentinos largam tudo para viajar e vão passar o Carnaval em Vitória

Para custear a viagem, por onde passam fabricam e vendem pães caseiros, o ponto deles em Vitória é na Praia de Camburi.

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 20:13
Araceli Faienza, Jesica Santillán e Emanuel Carrizo, argentinos que estão viajando pelo Brasil Crédito: Ricardo Medeiros
Já pensou em deixar tudo para conhecer vários países da América? Três jovens argentinos venderam tudo que tinham e largaram trabalho, família e amigos para viver essa experiência num motorhome Mercedes Bens, fabricado em 1962, que foi chamado carinhosamente por eles de Bondi Bonito. Para custear a viagem, por onde passam fabricam e vendem pães caseiros, o ponto deles em Vitória é na Praia de Camburi.
O casal Emanuel Carrizo, de 28 anos e Jesica Santillàn, de 26 anos, e a amiga deles Araceli Faienza, de 25 anos,  já se conhecem há anos da época da escola e sempre gostaram de viajar. Eles queriam uma experiência maior que somente o período das férias, por isso, optaram em deixar tudo para trás e partir para a estrada. O carro foi adquiriram há cerca de um ano, eles tiveram que consertá-lo para iniciar o trajeto no dia 25 de dezembro, no interior do veículo há uma pequena cozinha, uma cabine com duas beliches e um banheiro.
Há quase dois meses na estrada, saíram de Santa Fé, na Argentina, e seguiram direto para o Brasil. A primeira parada foi em Santa Catarina, seguida por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, depois do carnaval a intenção é ir para a Bahia. No total já percorreram quatro mil quilômetros, mas esse é só o começo já que pretendem ir para o Equador, Peru, Colômbia e toda a América do Norte.
Além das belas paisagens, algo que encantou os três foi a receptividade e solidariedade dos brasileiros. Um episódio que marcou foi no Norte de São Paulo quando um mecânico acreditou neles e consertou o veículo mesmo sabendo que estavam sem dinheiro para pagar. Depois que o motorhome foi arrumado eles ficaram alguns dias vendendo pães para pagar o serviço.
As pessoas são muito solidárias e sempre predispostas a ajudar quando precisamos. É uma viagem muito diferente de todas as outras que fizemos nas férias, temos mais tempo para compartilhar com as pessoas que nos cercam, que se interessam por nós, e aprendemos muito sobre elas e elas sobre nós, conhecemos cultura, coisas típicas, únicas no Brasil, declarou Araceli.

Argentinos viajam pela América

PÃES CASEIROS

Inicialmente, o percurso estava sendo feito com o dinheiro que tinham de reserva, mas que acabou um mês depois. A ideia então foi continuar custeando as despesas com a venda de pão caseiro, algo que não foi difícil para eles uma vez que Emanuel e Jesica já trabalhavam em padaria e Araceli tinha conhecimento por ser da família de padeiros.
Em Santos, São Paulo, começaram com as vendas para financiar combustível e comida, em média são 12 pães vendidos por dia. Agora, eles querem fazer também geleia de laranja. Quando saímos muitos familiares e amigos nos perguntaram como iríamos fazer para sobreviver e não sabíamos. Quando acabou a reserva de dinheiro começamos a fabricar os pães caseiro e bolo de laranja destacou Emanuel.
Apesar da saudade dos amigos e familiares, eles ainda não sabem quando irão voltar para a Argentina. Os outros perguntam: onde vocês moram?" Falo aqui, essa é a nossa casa e tem tudo que teríamos na Argentina. Agora lá só temos afeto, nada mais material, finalizou Aracelis.

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