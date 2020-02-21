Argentinos largam tudo para viajar e vão passar o Carnaval em Vitória

Araceli Faienza, Jesica Santillán e Emanuel Carrizo, argentinos que estão viajando pelo Brasil Crédito: Ricardo Medeiros

Já pensou em deixar tudo para conhecer vários países da América? Três jovens argentinos venderam tudo que tinham e largaram trabalho, família e amigos para viver essa experiência num motorhome Mercedes Bens, fabricado em 1962, que foi chamado carinhosamente por eles de Bondi Bonito. Para custear a viagem, por onde passam fabricam e vendem pães caseiros, o ponto deles em Vitória é na Praia de Camburi.

O casal Emanuel Carrizo, de 28 anos e Jesica Santillàn, de 26 anos, e a amiga deles Araceli Faienza, de 25 anos, já se conhecem há anos da época da escola e sempre gostaram de viajar. Eles queriam uma experiência maior que somente o período das férias, por isso, optaram em deixar tudo para trás e partir para a estrada. O carro foi adquiriram há cerca de um ano, eles tiveram que consertá-lo para iniciar o trajeto no dia 25 de dezembro, no interior do veículo há uma pequena cozinha, uma cabine com duas beliches e um banheiro.

Há quase dois meses na estrada, saíram de Santa Fé, na Argentina, e seguiram direto para o Brasil. A primeira parada foi em Santa Catarina, seguida por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, depois do carnaval a intenção é ir para a Bahia. No total já percorreram quatro mil quilômetros, mas esse é só o começo já que pretendem ir para o Equador, Peru, Colômbia e toda a América do Norte.

Além das belas paisagens, algo que encantou os três foi a receptividade e solidariedade dos brasileiros. Um episódio que marcou foi no Norte de São Paulo quando um mecânico acreditou neles e consertou o veículo mesmo sabendo que estavam sem dinheiro para pagar. Depois que o motorhome foi arrumado eles ficaram alguns dias vendendo pães para pagar o serviço.

As pessoas são muito solidárias e sempre predispostas a ajudar quando precisamos. É uma viagem muito diferente de todas as outras que fizemos nas férias, temos mais tempo para compartilhar com as pessoas que nos cercam, que se interessam por nós, e aprendemos muito sobre elas e elas sobre nós, conhecemos cultura, coisas típicas, únicas no Brasil, declarou Araceli.

Argentinos viajam pela América

PÃES CASEIROS

Inicialmente, o percurso estava sendo feito com o dinheiro que tinham de reserva, mas que acabou um mês depois. A ideia então foi continuar custeando as despesas com a venda de pão caseiro, algo que não foi difícil para eles uma vez que Emanuel e Jesica já trabalhavam em padaria e Araceli tinha conhecimento por ser da família de padeiros.

Em Santos, São Paulo, começaram com as vendas para financiar combustível e comida, em média são 12 pães vendidos por dia. Agora, eles querem fazer também geleia de laranja. Quando saímos muitos familiares e amigos nos perguntaram como iríamos fazer para sobreviver e não sabíamos. Quando acabou a reserva de dinheiro começamos a fabricar os pães caseiro e bolo de laranja destacou Emanuel.