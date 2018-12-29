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Beleza

Arco-íris encanta moradores da Grande Vitória; veja fotos

Internautas fizeram belos registros do fenômeno; confira

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 20:33
Muitos moradores do Espírito Santo brincam que, aqui, o tempo é no estilo "tira casaco, coloca casaco". No final da tarde deste sábado (29), a fama se confirmou mais uma vez. Após uma forte chuva cair na Grande Vitória e em cidades do interior do Estado, o sol também apareceu. O resultado? Um lindo arco-íris no céu. Internautas se encantaram com o fenômeno e fizeram belos registros; confira.
ALERTA DE CHUVA FORTE
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (29),
um alerta de chuva forte
para a Grande Vitória e para o interior do Espírito Santo. Há risco também de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios. O alerta até às 11 horas deste domingo (30). O esperado de chuva é entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
A Marinha divulgou que as áreas de instabilidade no oceano podem provocar ventos fortes de até 60 km/h direção ao litoral Sul do Estado, entre a tarde e a madrugada de domingo.

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