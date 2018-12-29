Arco-íris encanta moradores da Grande Vitória; veja fotos

Muitos moradores do Espírito Santo brincam que, aqui, o tempo é no estilo "tira casaco, coloca casaco". No final da tarde deste sábado (29), a fama se confirmou mais uma vez. Após uma forte chuva cair na Grande Vitória e em cidades do interior do Estado, o sol também apareceu. O resultado? Um lindo arco-íris no céu. Internautas se encantaram com o fenômeno e fizeram belos registros; confira.
ALERTA DE CHUVA FORTE
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (29),
para a Grande Vitória e para o interior do Espírito Santo. Há risco também de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios. O alerta até às 11 horas deste domingo (30). O esperado de chuva é entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
A Marinha divulgou que as áreas de instabilidade no oceano podem provocar ventos fortes de até 60 km/h direção ao litoral Sul do Estado, entre a tarde e a madrugada de domingo.