Arco-íris encanta moradores da Grande Vitória; veja fotos

Muitos moradores dobrincam que, aqui, o tempo é no estilo "tira casaco, coloca casaco". No final da tarde deste sábado (29), a fama se confirmou mais uma vez. Após uma forte chuva cair na Grande Vitória e em cidades do interior do Estado, o sol também apareceu. O resultado? Um lindo arco-íris no céu. Internautas se encantaram com o fenômeno e fizeram belos registros; confira.