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32 câmeras

Aracruz é o segundo município a instalar cerco eletrônico no ES

São 32 câmeras espalhadas em 15 pontos diferentes da cidade, sendo quatro em entradas e saídas e o restante dentro do município.

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 23:58

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

22 abr 2019 às 23:58
Sistema já está em funcionamento desde janeiro deste ano em Aracruz Crédito: Edson Chagas/Arquivo
O município de Aracruz é o segundo do Estado a aderir ao cerco eletrônico – o primeiro foi Vitória. Uma cerimônia na última semana oficializou a entrega do sistema que já está em funcionamento desde janeiro deste ano. Ele foi custeado pela Prefeitura de Aracruz.
O gerente de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Aracruz, Paulo Roberto Rodrigues, explicou que são 32 câmeras em 15 pontos diferentes da cidade, sendo quatro em entradas e saídas e o restante dentro do município.
> Moradores de Bento Ferreira vão pagar para monitorar bairro
O sistema registra a foto de todos os veículos que passarem pelas barreiras e as placas são “lidas” pelo equipamento, que armazena a informação na base de dados. Caso haja uma restrição de furto ou roubo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta para Central Integrada de Segurança Pública (Cisp) de Aracruz.
Juntos, o cerco eletrônico com 32 câmeras e a central de videomonitoramento, que hoje opera com 66, compõem a Cisp.
REDUÇÃO 
O cerco funciona desde abril do ano passado na Capital. Com o sistema, Vitória registrou uma queda de 48% no número de furtos e roubos de veículos em comparação com janeiro e fevereiro de 2018 – quando ainda não havia sido instalado o cerco na Capital. Nos primeiros dois meses do ano passado, foram 205 ocorrências, já neste ano foram 106 casos.
 

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