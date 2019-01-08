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Calor e chuva

Aproveite a semana: calor não dá trégua em Vitória

Apesar de muito sol e calor na capital, existe a possibilidade de pancadas de chuva a partir de quinta-feira

Publicado em 

08 jan 2019 às 19:18

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 19:18

Família aproveita dia de sol no calçadão de Camburi Crédito: Fernando Madeira
Nesta terça-feira (8), o capixaba pode aproveitar a noite ao ar livre. Não há previsão de chuva para o fim do dia em Vitória (ES). Por isso, aproveite para correr na calçadão, andar de bicicleta ou praticar esportes na areia. 
> Capixabas curtem sábado de sol nas praias. Veja fotos
Isso porque uma massa de ar seco atua em grande parte do estado e inibe a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva.
PRÓXIMOS DIAS
Esta quarta-feira (9) promete muito sol e calor novamente na capital. Mais um dia para a criançada aproveitar o dia e se refrescar, já que o fim das férias se aproxima.
A massa de ar seco perde força sobre o Espírito Santo, mas ainda não há expectativa de chuva em Vitória. Nas áreas do interior capixaba, divisa com Minas Gerais, em Belo Horizonte e no sul de Minas, o sol aparece, faz bastante calor e a partir da tarde ocorrem as típicas pancadas de verão acompanhadas de raios.
TENDÊNCIA
O sol brilha forte e faz calor na quinta-feira (10) no Espírito Santo. Pode chover de forma passageira em toda a faixa litorânea, inclusive na capital. Nas demais áreas, as pancadas acontecem de forma isolada, acompanhadas de raios, a partir da tarde. 
> Chuva rápida volta a aparecer na Grande Vitória durante a semana
Aproveite o dia, mas esteja preparado para a possibilidade de chuva durante a tarde. Se for sair de casa, não esqueça do guarda-chuva.
As informações são do site Climatempo.

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calor chuva Clima Vitória
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