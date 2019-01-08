Aproveite a semana: calor não dá trégua em Vitória

Família aproveita dia de sol no calçadão de Camburi Crédito: Fernando Madeira

Nesta terça-feira (8), o capixaba pode aproveitar a noite ao ar livre. Não há previsão de chuva para o fim do dia em Vitória (ES). Por isso, aproveite para correr na calçadão, andar de bicicleta ou praticar esportes na areia.

Isso porque uma massa de ar seco atua em grande parte do estado e inibe a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva.

PRÓXIMOS DIAS

Esta quarta-feira (9) promete muito sol e calor novamente na capital. Mais um dia para a criançada aproveitar o dia e se refrescar, já que o fim das férias se aproxima.

A massa de ar seco perde força sobre o Espírito Santo, mas ainda não há expectativa de chuva em Vitória. Nas áreas do interior capixaba, divisa com Minas Gerais, em Belo Horizonte e no sul de Minas, o sol aparece, faz bastante calor e a partir da tarde ocorrem as típicas pancadas de verão acompanhadas de raios.

TENDÊNCIA

O sol brilha forte e faz calor na quinta-feira (10) no Espírito Santo. Pode chover de forma passageira em toda a faixa litorânea, inclusive na capital. Nas demais áreas, as pancadas acontecem de forma isolada, acompanhadas de raios, a partir da tarde.

Aproveite o dia, mas esteja preparado para a possibilidade de chuva durante a tarde. Se for sair de casa, não esqueça do guarda-chuva.