Aprovada lei que permite transportar animais em ônibus de Vitória

A autora do projeto é o vereador Luiz Paulo Amorim (PV), e o transporte de que trata o PL fica limitado a dois animais domésticos, com no máximo 10 kg