Aprenda a montar um sistema que reaproveita a água da máquina de lavar

Conteúdo originalmente publicado em 02/2015

A crise hídrica que afeta todo Brasil trouxe novamente a preocupação da população com a economia. O desperdício de água com o uso doméstico vai além dos já condenáveis "lavar a calçada" ou "deixar a torneira aberta". Tarefas simples, como lavar roupa, causam um enorme desperdício que as vezes passam despercebidos.

No Brasil, os modelos de máquina de lavar, por exemplo, variam de 3 a 17 quilos, com consumo de até 200 litros de água por ciclo. Pensando nisso, a estudante de arquitetura de Fortaleza, no Ceará, Lanna Ribeiro, de 28 anos, desenvolveu um sistema simples para reutilizar a água da máquina de lavar para usos menos nobres, como lavagem de áreas e carros.

A estudante explica que a ideia começou com uma curiosidade em saber quanto de água a maquina desperdiçava. "Eu fui colocando essa água em baldes e vi que deu muita água, mesmo na opção mínima da lavadora, então comecei a pesquisar para fazer esse reservatório", conta.

O custo para produzir o próprio reservatório fica em torno de R$ 150 à R$ 200 (cálculo feito com o preço dos materiais procurados em casas especializadas na Grande Vitória), dependendo do preço de cada material, que pode ser facilmente encontrado em casas de material de construção.

Aprenda como a Lanna Ribeiro fez o reservatório de reutilização de água da lavadora:

A tampa da 'bombona' que eu comprei já vem com um furo e é nele que coloquei a mangueira de saída de água da máquina. A torneira ficou baixa por dois motivos: Se eu suspendesse o reservatório não ficaria legal esteticamente e eu engato a minha mangueira nessa torneira e fica tudo certo.

Bombona de 200 litros Crédito: Lanna Ribeiro

Comprei essa bombona de 200L. Tem de diversos tipos e tamanhos. Sabia que precisaria furar a bombona em duas parte: uma é onde vai colocar a torneira e a outra onde será o "ladrão", a válvula de escape para não transbordar. Isso é bastante importante, ainda mais se você for igual a mim q programa a máquina e ganha o mundo, vai fazer outras coisas, esquece q ela tá ali funcionando.

Os furos eu levei pra fazer numa marcenaria, porque não tenho serra-copo e você precisa fazer o furo no tamanho certo pra não colocar seu reservatório a perder. No meu caso como o flange é de 3/4" a serra-copo usada também foi a de 3/4.

Acessórios para a bombona Crédito: Lanna Ribeiro

Comprei: Dois flanges para caixa d'água, quatro borrachas de vedação finas ou duas de maior espessura compatíveis o flange, uma torneira, uma rosca 3/4" e uma fita veda rosca.

Instalação da torneira na bombona Crédito: Lanna Ribeiro

Ao mesmo tempo que rosqueamos a torneira do lado de fora precisamos segurar na parte de dentro, ou então você não consegue apertar.

Nessa parte de rosquear tem que ficar uma borracha de vedação dentro do reservatório e as outras duas finas ou uma mais espessa no lado de fora e só depois rosquear

Na parte do "ladrão" foi mais fácil de colocar, porque fica próximo da "boca do reservatório". Depois coloquei a rosca na ponta pra engatar uma mangueira. E pra onde vai essa mangueira? Você vai colocá-la naquele furo da parede onde antes a água da máquina era despejada. Então saiba como vai ficar a distância do reservatório até lá pra comprar a mangueira no tamanho certo.

Reservatório pronto Crédito: Lanna Ribeiro

Reaproveitamento inteligente

Já a engenheira de produção civil Clarice Melo toma outras atitudes quanto à economia de água. Na casa onde mora, em Cariacica, há um sistema de reaproveitamento de água da chuva, que utiliza para fins "menos nobres".

"O ideal é ter um sistema que descarte a chuva inicial, que possui mais sujeira do telhado, e daí essa água pode ter muito mais uso, como toneiras de tanque, descargas e todo uso não potável', explica.

De acordo com a engenheira, "um telhado com área de cerca de 165m², considerando uma precipitação média de 75mm, armazena até 12.375 litros por 15 dias, considerando um consumo diário de 750 litros".

Além disso, Clarice lista outras possibilidades de reutilização de água que facilitam a vida e, o mais importante, economizam tanto água quanto dinheiro, já que tomando essas medidas a conta sem dúvida fica mais barata.

1 - Água do ar condicionado: coletar e utilizar para molhar as plantas/jardins;

2 - Reduzir uso da água na bacia sanitária (vaso sanitário): se a bacia for do tipo com válvula de descarga, é totalmente antiecológica. No caso das bacias com caixa acoplada, podem ser colocadas garrafas pet, que podem ser de 1,5 litro ou 2,0 litros, no interior das caixas. As garrafas ocupam um volume que será economizado ao dar a descarga;

3 - Banhos: fechar a torneira enquanto ensaboa;

4 - Molhar as plantas: molhar as plantas em horários sem a incidência solar, ou seja, bem cedo, ou no fim da tarde;