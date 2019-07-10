Sorte!

Aposta de Vitória ganha mais de R$ 200 mil na Lotofácil

O próximo sorteio acontecerá na sexta-feira (12) e a estimativa do prêmio é de R$ 2 milhões.

Publicado em 10 de julho de 2019 às 23:56 - Atualizado há 6 anos

Apostador de Vitória ganhou R$ R$ 229.825,36 na Lotofácil Crédito: Reprodução

Um apostador da cidade de Vitória foi um dos sete ganhadores do sorteio da Lotofácil desta quarta-feira (10) e levará para casa o prêmio de R$ 229.825,36.

Os números sorteados do concurso 1838 foram: 01 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12- 15 - 16 - 18 - 20 - 21- 22 - 23 - 25

