Aposta de Vitória ganha mais de R$ 200 mil na Lotofácil

Publicado em 10 de julho de 2019 às 23:56
- Atualizado há 6 anos
Um apostador da cidade de Vitória foi um dos sete ganhadores do sorteio da Lotofácil desta quarta-feira (10) e levará para casa o prêmio de R$ 229.825,36.
Os números sorteados do concurso 1838 foram: 01 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12- 15 - 16 - 18 - 20 - 21- 22 - 23 - 25
O próximo sorteio acontecerá na sexta-feira (12) e a estimativa do prêmio é de R$ 2 milhões.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o