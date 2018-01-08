Após tragédia, grupo de dança alemã fará primeira apresentação no ES

Grupo vai voltar a se apresentar na 29ª Sommerfest, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

acidente na BR 101 e, desde então, não realizava apresentações em solo capixaba. Dias após a tragédia, o grupo chegou a honrar um compromisso no Sul do Brasil e, na sequência, paralisou as atividades. Apesar do luto, o momento é de reconstrução. Depois de quatro meses de pausa, o grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins, vai voltar a se apresentar no Espírito Santo. Em setembro, o grupo perdeu boa parte dos seus integrantes em um trágicoe, desde então, não realizava apresentações em solo capixaba. Dias após a tragédia, o grupo chegou a honrar um compromisso no Sul do Brasil e, na sequência, paralisou as atividades. Apesar do luto, o momento é de reconstrução.

Com novos integrantes e a colaboração de antigos participantes - que se ofereceram para ajudar a reerguer o grupo -, eles vão se apresentar na 29ª Sommerfest, Festival da Imigração Alemã que acontece entre os dias 25 e 28 deste mês, em Domingos Martins.

Ritieli Cardoso, de 30 anos, fez parte do grupo Bergfreunde de 2007 até 2013, e retornou agora para ajudar os amigos a se reerguerem. Para ele, essa é a melhor forma de homenagear os integrantes que se foram.

"É duro pensar no que aconteceu, a gente ainda não acredita. Mas temos consciência de que os que morreram fariam a mesma coisa, ajudariam a reerguer o grupo. No dia do enterro, nós veteranos fizemos a promessa de voltar com o grupo. Existe uma era antes e depois do acidente. Apesar de luto, o grupo precisa continuar", afirmou.

Atualmente, o grupo de dança alemã conta com cerca de 20 participantes, metade são novatos. Para que todos possam se apresentar na Sommerfest, o grupo fará uma apresentação com repertório diferente.

"Teve uma apresentação no sul do país (depois do acidente), mas não foi o grupo todo, só alguns integrantes. Agora é o grupo inteiro e renovado. Nesse tempo muitos novatos entraram, e a gente se dedicou a ensinar as coreografias para os novos integrantes. Ficou decidido que a gente vai apresentar um repertório diferente para que todos consigam fazer uma bonita apresentação", explicou Cardoso.

O acidente

No dia 10 de setembro de 2017, um acidente com dois caminhões, um Ford Ka e um micro-ônibus deixou 11 pessoas mortas. Todas faziam parte do grupo de dança Bergfreunde e estavam dentro do micro-ônibus, que pegou fogo. O grupo voltava para casa, em Domingos Martins, depois de se apresentar em Juiz de Fora, Minas Gerais. Dentro do micro-ônibus haviam 20 pessoas, três tiveram lesões graves, duas sofreram ferimentos leves e apenas quatro saíram ilesos.

Um caminhão carregado de placas de granito foi o causador do acidente. O caminhão teria ultrapassado outro veículo, no sentido Rio, quando perdeu o controle, invadiu a contra mão e colidiu com o micro-ônibus que vinha em sentido contrário. O micro-ônibus, após ser atingido, invadiu a contra mão e bateu na carreta com cerveja. Os dois veículos pegaram fogo.

29ª Sommerfest

O grupo de dança Bergfreunde vai se apresentar no dia 27 de janeiro. No mesmo dia acontece o tradicional Desfile Cultural, que desta vez será no sábado e não mais no domingo, como em edições anteriores.