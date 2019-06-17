Home
Após obra para fechar cratera, rua de Vitória será liberada em julho

A previsão inicial era de que a intervenção fosse durar apenas 15 dias, porém o manilhamento e a caixa de concreto danificada fizeram o prazo aumentar, de acordo com a prefeitura