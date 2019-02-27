Home
>
Grande Vitória
>
Após fraude, quem realmente vive da pesca fica à espera de indenização

Após fraude, quem realmente vive da pesca fica à espera de indenização

Enquanto muitos atingidos ainda não foram reconhecidos pela Samarco, cerca de 100 pessoas se passaram por pescadores para receber indenizações que somam R$ 7 milhões