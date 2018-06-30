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Após dor de cabeça, personal trainer descobre tumor no cérebro no ES

Letícia Tavares, de 29 anos, precisa passar por um procedimento cirúrgico que custa R$ 150 mil; para conseguir a quantia, tem feito rifas e vaquinha online

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 21:22
Letícia trabalha como Personal Trainer há 8 anos e sempre sentiu fortes dores de cabeça durante as atividades Crédito: @leticiatn | Instagram
Uma simples dor de cabeça virou um pesadelo. Muito ativa, trabalhadora e animada, Letícia Tavares, de 29 anos, descobriu, após muitos exames, que tem um tumor no cérebro. Natural de Linhares e morando em Vitória há 7 anos, Letícia trabalha como personal trainer há 8. "Sempre gostei muito de dançar, tenho vários vídeos no Instagram. Sempre senti dores de cabeça muito fortes. Cheguei a fazer muitos exames e a médica disse que era só uma enxaqueca aura", explicou.
A personal ficou internada por 14 dias e contou que, neste tempo, fez vários exames para saber se a dor estava relacionada a trombose, esclerose ou se até mesmo teria sido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). "Fiz exame de sangue, de urina, proteína e fiz duas vezes o exame que retira um líquido chamado líquor-lombar, que dói muito", relatou. Como diagnóstico, um tumor no cérebro, e que deveria passar por cirurgia.
Depois de muito pesquisar em Vitória, Letícia resolveu fazer o procedimento cirúrgico em São Paulo, onde conseguiu boas referências. "O tumor está num lugar de difícil acesso e os meus movimentos podem ser comprometidos. Tenho medo de sequelas", disse. O custo, infelizmente, é muito alto: cerca de R$ 150 mil.
"Os custos hospitalares e de translado são muito caros. Por conta disso, estamos vendendo uma rifa de uma TV Smart de 32 polegadas para ajudar nos custos. Também fiz uma vaquinha online", explicou Letícia. Até a publicação desta matéria, às 19 horas, foram arrecadados R$ 5.975,00.
Em um vídeo publicado no Facebook, a personal explicou como foi até descobrir sobre o tumor e explica detalhadamente sobre como cada um pode ajudar. Contando com o apoio da família e dos amigos é que Letícia junta forças para superar a doença. "Descobrir foi um choque. Chorei muito, estou arrasada, porém, ansiosa para operar logo e minha vida voltar ao normal", finalizou.
A personal trainer deve voltar a São Paulo no final de julho para realizar a cirurgia.
VEJA VÍDEO
VAQUINHA ONLINE
Para ajudar com os custos da cirurgia, é só acessar este link e clicar em "contribua". Após isso, é só seguir os passos e preencher os dados solicitados. Quem tiver interesse em ajudar pelo site, tem até o dia 30 de agosto para contribuir.
Letícia pretende arrecadar R$ 10.000,00 até o dia 30 de agosto Crédito: Reprodução

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