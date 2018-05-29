Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Após carro não ligar, mecânico encontra água misturada em gasolina
Cuidado!

Após carro não ligar, mecânico encontra água misturada em gasolina

Fato aconteceu em Nova Almeida, na Serra. Veículo não engrenou e mecânico desconfiou que poderia ter alguma adulteração na gasolina

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 14:47
Abastecer dói cada vez mais no bolso no Brasil Crédito: Gasolina
Com a falta de combustível nos postos de todo o Brasil, por conta da paralisação dos caminhoneiros, teve motorista que se viu surpreendido não só com o alto preço como também com a qualidade dela. Em Nova Almeida, na Serra, um motorista que não conseguiu fazer o carro funcionar após colocar o combustível no veículo foi conferir o que tinha dentro do seu tanque e veio a indignação: era água misturada à gasolina.
Quem constatou a adulteração foi o mecânico Eli de Jesus, que trabalha em uma oficina do mesmo bairro. O motorista havia deixado o veículo, que estava sem nenhum combustível, parado no local. Depois de três dias, ele conseguiu comprar cinco litros de gasolina e transferiu para o veículo. No entanto, ao tentar ligá-lo, o mesmo não funcionou, como relata o mecânico.
>GREVE DOS CAMINHONEIROS: acompanhe as últimas notícias
"O carro dele estava parado lá na oficina e depois que ele trouxe um galão com cinco litros e inseriu no veículo não entendemos por que não funcionava. Então resolvi tirar a gasolina com uma bomba e quando fui tirando vi que tinha muita água misturada ao combustível. Infelizmente alguns postos de combustível estão fazendo isso para que a gasolina renda mais. O consumidor fica muito prejudicado porque paga um preço alto pela gasolina e ainda coloca o veículo em risco", lamenta Eli. 
O mecânico reforça ainda os riscos que o veículo corre quando recebe um combustível adulterado com água. "Se a água fica dentro do tanque ele enferruja as peças internas do veículo e isso é muito prejudicial. Então além de ser algo descarado, em que você vende um produto adulterado com alto valor, essa adulteração pode danificar e muito o veículo. Se o carro não ligar ou tiver dificuldades para funcionar normalmente, desconfie", alerta Eli de Jesus. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados