Após carro não ligar, mecânico encontra água misturada em gasolina

Com a falta de combustível nos postos de todo o Brasil, por conta da paralisação dos caminhoneiros, teve motorista que se viu surpreendido não só com o alto preço como também com a qualidade dela. Em Nova Almeida, na Serra, um motorista que não conseguiu fazer o carro funcionar após colocar o combustível no veículo foi conferir o que tinha dentro do seu tanque e veio a indignação: era água misturada à gasolina.
Quem constatou a adulteração foi o mecânico Eli de Jesus, que trabalha em uma oficina do mesmo bairro. O motorista havia deixado o veículo, que estava sem nenhum combustível, parado no local. Depois de três dias, ele conseguiu comprar cinco litros de gasolina e transferiu para o veículo. No entanto, ao tentar ligá-lo, o mesmo não funcionou, como relata o mecânico.
"O carro dele estava parado lá na oficina e depois que ele trouxe um galão com cinco litros e inseriu no veículo não entendemos por que não funcionava. Então resolvi tirar a gasolina com uma bomba e quando fui tirando vi que tinha muita água misturada ao combustível. Infelizmente alguns postos de combustível estão fazendo isso para que a gasolina renda mais. O consumidor fica muito prejudicado porque paga um preço alto pela gasolina e ainda coloca o veículo em risco", lamenta Eli.
O mecânico reforça ainda os riscos que o veículo corre quando recebe um combustível adulterado com água. "Se a água fica dentro do tanque ele enferruja as peças internas do veículo e isso é muito prejudicial. Então além de ser algo descarado, em que você vende um produto adulterado com alto valor, essa adulteração pode danificar e muito o veículo. Se o carro não ligar ou tiver dificuldades para funcionar normalmente, desconfie", alerta Eli de Jesus.