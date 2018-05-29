Após carro não ligar, mecânico encontra água misturada em gasolina

Abastecer dói cada vez mais no bolso no Brasil Crédito: Gasolina

Com a falta de combustível nos postos de todo o Brasil, por conta da paralisação dos caminhoneiros , teve motorista que se viu surpreendido não só com o alto preço como também com a qualidade dela. Em Nova Almeida, na Serra, um motorista que não conseguiu fazer o carro funcionar após colocar o combustível no veículo foi conferir o que tinha dentro do seu tanque e veio a indignação: era água misturada à gasolina.

Quem constatou a adulteração foi o mecânico Eli de Jesus, que trabalha em uma oficina do mesmo bairro. O motorista havia deixado o veículo, que estava sem nenhum combustível, parado no local. Depois de três dias, ele conseguiu comprar cinco litros de gasolina e transferiu para o veículo. No entanto, ao tentar ligá-lo, o mesmo não funcionou, como relata o mecânico.

"O carro dele estava parado lá na oficina e depois que ele trouxe um galão com cinco litros e inseriu no veículo não entendemos por que não funcionava. Então resolvi tirar a gasolina com uma bomba e quando fui tirando vi que tinha muita água misturada ao combustível. Infelizmente alguns postos de combustível estão fazendo isso para que a gasolina renda mais. O consumidor fica muito prejudicado porque paga um preço alto pela gasolina e ainda coloca o veículo em risco", lamenta Eli.