Após 9 meses de denúncia, nasce nova academia popular em Itaparica

Equipamentos da academia popula de Itaparica foram reformados Crédito: Felix Falcão / Prefeitura de Vila Velha

Nove meses após matéria da rádio CBN Vitória denunciando o estado deplorável dos aparelhos da academia popular de Itaparica, a Prefeitura de Vila Velha atendeu o pedido dos moradores. A estrutura, que fica em frente ao Edifício Alcy Ferreira Coutinho, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, foi totalmente restaurada.

O cenário de antes, com estruturas enferrujadas e quebradas, deu lugar a uma academia novinha. No total, 11 novos aparelhos foram instalados no espaço que, diariamente, recebe cerca de 200 pessoas. Outros quatro novos equipamentos serão instalados na academia popular. O local já está liberado para uso.

Em junho de 2017, moradores reclamavam da falta de manutenção das academias em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Também localizado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, o parquinho que fica na altura do edifício Residencial Itália, começou a receber novos equipamentos nesta semana. "Queremos minimizar a questão dos riscos que são inerentes a equipamentos com a falta de manutenção. E essa é a nossa preocupação: atendimento e prevenção", afirmou o secretário da Semcel, Luiz Felipe Faria de Azevedo.

Além das intervenções nas áreas de lazer de Itaparica, a prefeitura pretende executar a manutenção preventiva e restaurativa de outras 31 academias populares e 35 parquinhos da cidade, a partir do contrato com a empresa Speridon Comércio, Indústria e Serviços LTDA, contratada pela PMVV, em janeiro, por meio de licitação.