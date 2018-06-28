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Sem uso da força

Antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, é desocupado

Desde o mês de abril, cerca de 15 famílias ocupavam o prédio

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 13:28
Ocupação do Hotel Majestic Crédito: Patrícia Scalzer
O antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, está desocupado. As últimas famílias que ainda permaneciam no local saíram nesta quarta-feira (27). De acordo com informações de Vicente Mendes Filho, que era um dos líderes do movimento, os moradores se espalharam por outras três ocupações existentes na região. Desde o mês de abril, cerca de 15 famílias estavam no prédio.
O prazo dado pela Justiça para que o edifício fosse esvaziado terminou na última segunda-feira (25). Caso a desocupação não acontecesse, a decisão judicial autorizava o uso de força policial para a reintegração de posse do imóvel.
Mas, quando o prazo terminou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Direitos Humanos do Estado, Leonardo Oggioni, afirmou que o uso de força policial para a retirada das famílias sem-teto do prédio estava descartado, porque uma negociação para a desocupação programada do imóvel estava em andamento.
Enquanto a desocupação ordenada seguia em negociação com o Governo, algumas famílias sem-teto deixaram o prédio do antigo Hotel Majestic, que pertence ao Estado, e ocuparam o prédio da antiga escola São Vicente de Paulo, que também fica no Centro de Vitória e pertence à prefeitura. A ocupação aconteceu na noite de domingo (24).
Com informações de Eduardo Dias

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