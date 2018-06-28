Antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, é desocupado

Ocupação do Hotel Majestic Crédito: Patrícia Scalzer

O antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, está desocupado. As últimas famílias que ainda permaneciam no local saíram nesta quarta-feira (27). De acordo com informações de Vicente Mendes Filho, que era um dos líderes do movimento, os moradores se espalharam por outras três ocupações existentes na região. Desde o mês de abril, cerca de 15 famílias estavam no prédio.

O prazo dado pela Justiça para que o edifício fosse esvaziado terminou na última segunda-feira (25). Caso a desocupação não acontecesse, a decisão judicial autorizava o uso de força policial para a reintegração de posse do imóvel.

Mas, quando o prazo terminou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Direitos Humanos do Estado, Leonardo Oggioni, afirmou que o uso de força policial para a retirada das famílias sem-teto do prédio estava descartado, porque uma negociação para a desocupação programada do imóvel estava em andamento.

Enquanto a desocupação ordenada seguia em negociação com o Governo, algumas famílias sem-teto deixaram o prédio do antigo Hotel Majestic, que pertence ao Estado, e ocuparam o prédio da antiga escola São Vicente de Paulo, que também fica no Centro de Vitória e pertence à prefeitura. A ocupação aconteceu na noite de domingo (24).