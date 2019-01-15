Home
>
Grande Vitória
>
Anistia: projeto "destrutivo para a PM", diz ex-secretário de segurança

Anistia: projeto "destrutivo para a PM", diz ex-secretário de segurança

Segundo o coronel Nylton Rodrigues, "propor uma anistia geral, sem separar o joio do trigo, é lamentável e destrutivo para a Polícia Militar