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Liberação

Andada do caranguejo termina nesta quinta-feira (25)

O próximo período de andada está previsto no intervalo entre 17 e 24 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 16:24

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 16:24

Caranguejo-uça Crédito: Divulgação/Pixabay
O período de andada do caranguejo-uçá, que teve início no dia 18 de janeiro, termina nesta quinta-feira (25). Com isso, a caça, transporte, estoque e comercialização do crustáceo estão liberadas.
Entretanto, comerciantes e consumidores devem ficar alertas para as próximas temporadas de andada, que começam na segunda quinzena de fevereiro. O segundo período está previsto para o intervalo entre os dias 17 a 24 do próximo mês e o terceiro para os dias 19 a 26 de março.
A andada refere-se ao ciclo reprodutivo do caranguejo, no qual machos e fêmeas acasalam e circulam pelo manguezal para a desova. A proibição do caranguejo durante essa época é para preservar o animal da pesca predatória, que representa uma ameaça à sustentabilidade.

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