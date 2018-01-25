Andada do caranguejo termina nesta quinta-feira (25)

Caranguejo-uça Crédito: Divulgação/Pixabay

O período de andada do caranguejo-uçá, que teve início no dia 18 de janeiro, termina nesta quinta-feira (25). Com isso, a caça, transporte, estoque e comercialização do crustáceo estão liberadas.

Entretanto, comerciantes e consumidores devem ficar alertas para as próximas temporadas de andada, que começam na segunda quinzena de fevereiro. O segundo período está previsto para o intervalo entre os dias 17 a 24 do próximo mês e o terceiro para os dias 19 a 26 de março.