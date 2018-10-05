Amigos se recuperam após beber licor de jenipapo

Casa de Airton Ribeiro Costa, onde ele e os dois amigos passaram mal Crédito: imagem tv gazeta

Dois amigos foram internados após tomarem uma dose de licor de jenipapo e comer carne de sol com farinha em Maruípe, Vitória, na última terça-feira. Um terceiro homem, de 56 anos, não resistiu e morreu. Agora a polícia investiga se caso foi uma intoxicação ou um envenenamento. Os que estão no hospital recuperam-se bem, segundo familiares.

O motorista de aplicativo João Carlos Cola, de 55 anos, morreu logo após comer a carne e beber o licor. Já os outros dois homens, Airton Ribeiro Costa, de 77 anos, e Weverson Santos, de 42 anos, foram internados em estado grave.

Um amigo das vítimas, que não quis se identificar, contou que os três estavam no bar bebendo, quando decidiram ir para a casa de Airton, que tinha feito o convite para que fossem beber o licor e comer a carne. Ele havia trazido os produtos de uma viagem recente à Bahia.

Depois de um tempo, eles começaram a passar mal e ligaram para um outro amigo pedindo ajuda. Falaram que estavam passando muito mal, que alguém precisava socorrer. Quando o amigo chegou dentro da casa, os três estavam caídos no chão.

Na quarta-feira, o corpo de João Carlos foi liberado pelos irmãos no Departamento Médico Legal (DML).

Airton está internado na UTI do Hospital Santa Rita, em Vitória. Já Weverson foi levado ao Jayme Santos Neves, na Serra. Procurados, familiares de Airton disseram que ele recupera-se bem, mas que não possuem condições de falar sobre o assunto. Eles também não informaram se o estado de saúde dele continua grave.

A mãe de Weverson, que não quis se identificar, falou à TV Gazeta que foi um grande susto. Ela completou que o filho já apresenta sinais de melhoras. Foi um susto, porque já pensou você ser convidado para beber um licor e passar mal?, lamentou.

As investigações sobre o que provocou a morte de João Carlos começaram com a coleta de material do corpo para uma análise toxicológica, segundo a polícia. A bebida alcoólica foi recolhida no encaminhada para o Laboratório de Química Legal (LQL) da Polícia Civil.

A previsão é que os resultados dos laudos saiam em no máximo 30 dias. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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