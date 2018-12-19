Amigas vão passar a ceia de Natal com moradores de rua

Marcella Julia Moura e Fernanda Pereira vão preparar a ceia de Natal com direito a frango, farofa e panetone Crédito: Vitor Jubini

Uma das tradições de Natal é juntar a família em volta de uma mesa farta. Neste ano, as amigas Marcella Julia Moura e Fernanda Pereira deram um novo significado a essa ritual: elas vão cear na noite de 24 de dezembro com moradores de rua da região da Enseada do Suá, em Vitória.

A vontade de compartilhar as celebrações de Natal com quem vive na rua acompanha Marcella há 13 anos. Em 2005, ela estava grávida e, sem condições de comprar comida, se alimentava com moradores de rua de restos de restaurantes. Ainda durante a gestação, desenvolveu câncer de útero e não conseguia mais sair de casa, por isso, os moradores de rua passaram a levar comida para Marcella.

Eles traziam pão, frutas, o que conseguiam, e me davam, lembra ela emocionada.

O tempo passou, Marcella conseguiu um emprego, se curou do câncer e colocou em prática o agradecimento que sempre planejou.

Essa ceia é para retribuir o que moradores de rua fizeram por mim um dia, explica a hoje assessora parlamentar que mora no alto de uma escadaria, no bairro Itararé, em Vitória.

Por doações, Fernanda e Marcella estão conseguindo montar a ceia que deve servir, pelo menos, 40 moradores de rua.

Vamos ter tudo que eles têm direito: frango, farofa, panetone... Também vai ter música, vai ser uma festa, prevê Fernanda. Ela, aliás, lembra que são necessários voluntários para a ceia e chama quem quiser participar ou fazer doações.

Estamos recebendo arroz, refrigerante... O que as pessoas puderem doar, estamos recebendo na Associação Mão na Massa, no bairro Jesus de Nazareth, pede a voluntária.

PRAÇA DO PAPA





Em outro ponto da Capital, o voluntário Luiz Felipe Xavier também vai oferecer uma ceia de Natal aos moradores de rua. A ideia dele é instalar a mesa na Praça do Papa onde também vai ter um banheiro químico para quem quiser tomar banho.

Alguns amigos estão me ajudando e a ideia e cada um vai levar aquilo que gostaria de receber. Vamos oferecer ao outro aquilo de melhor que gostaríamos de receber, explica.

O voluntário disse ainda que esta é a terceira vez que ele organiza o jantar para moradores de rua. Damos a ele uma noite que todos gostariam de ter neste época do ano, finaliza.

BOA AÇÃO

Marcella Julia de Moura, assessora parlamentar, realiza uma ceia para moradores de rua. Ela conta o que motivou a ação.

Por que fazer a ceia?

Há 13 anos, fiquei grávida e tive que escolher entre pagar o aluguel e ter onde morar ou comer. Preferi dar um teto para minha filha. Então, comecei a me alimentar do que restaurantes jogavam fora. Comigo estavam moradores de rua com quem fiz amizade. Ainda grávida, tive câncer de útero e eles começaram a vir na minha casa me trazer comida. Agora posso organizar essa ceia em forma de agradecimento.

O que mudou sua vida?

Tive minha filha, me curei do câncer, estou empregada e com a ajuda de uma amiga vamos oferecer essa ceia.

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