Home
>
Grande Vitória
>
Amiga de jovem morto na Praia do Canto escapa de 2º acidente com morte

Amiga de jovem morto na Praia do Canto escapa de 2º acidente com morte

"O acidente que aconteceu em julho, do caminhão de abóbora com um carro de passeio, aqueles jovens eram amigos da minha filha", relatou empresário pai da jovem