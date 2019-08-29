Alunos interditam avenida contra fechamento de escola em Vitória

Alunos protestam em Vitória contra fechamento da Escola Viva São Pedro Crédito: Caíque Verli

São Pedro, em Vitória, realiza um protesto, que começou em frente ao colégio, na rodovia Serafim Derenzi. A manifestação acontece porque os estudantes afirmam que um representante da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que o governo do Estado fechará a instituição porque os custos são altos e disse que os alunos seriam realocados para outras escolas. Cerca de 70 alunos da Escola Viva, em Vitória, realiza um protesto, que começou em frente ao colégio, na rodovia Serafim Derenzi. A manifestação acontece porque os estudantes afirmam que um representante dainformou que o governo do Estado fechará a instituição porque os custos são altos e disse que os alunos seriam realocados para outras escolas.

De acordo com alunos que participam da manifestação, eles irão pausar a manifestação por conta de uma reunião com a Secretaria de Educação para tratar os temas reivindicados no protesto, e até essa reunião o protesto continuará e as vias continuarão sendo interditadas de 15 em 15 minutos.

A concentração da manifestação teve início por volta das 7 horas. Cerca de dez minutos depois, o grupo fechou a rodovia Serafim Derenzi, via principal da Grande São Pedro. Houve congestionamento e a Polícia Militar foi ao local. Em negociação, ficou decidido que a cada 15 minutos os estudantes intercalam entre interditar e liberar a pista para os veículos passarem.

Além disso, uma colisão entre um carro e um ônibus na pista sentido São Pedro prejudicou ainda mais o trânsito. Não houve feridos.

REVINDICAÇÕES

Alunos contam que só foram oficialmente avisados sobre o fechamento na última quarta-feira (28). Eles afirmam que não querem perder a Escola Viva de São Pedro.

"A escola já sabia desse fechamento e não nos comunicou de imediato. Ficamos sabendo por conta própria. Até que ontem representantes da escola disseram que ela vai fechar e que vão levar grupos de alunos para outras Escolas Vivas ou escolas comuns que poderíamos escolher. Sabemos que é caro o custo para manter uma escola, mas queremos que ela continua existindo", lamentou Carolina Novaes de Jesus, 18 anos.